"San Gregorio necesita más energía"

Así lo piensa Celina Mendoza, comerciante del centro teldense, que ha visto una buena parte de ese proceso de transformación del barrio, pues lleva trabajando en él desde hace 30 años. Por eso, será la encargada de pregonar las fiestas patronales en honor a San Gregorio Taumaturgo el próximo 9 de noviembre, un hecho que le llena de orgullo y alegría. "Solo he subido a un escenario dos veces en mi vida, y una de ellas fue por la muerte de mi tío, el padre Mendoza", explica emocionada, y añade que no está nerviosa por el reto.

Pero sí algo sorprendida. "Hace dos semanas apareció Juan Martel -concejal de Festejos- por la churrería sobre las ocho de la mañana; lo primero que pensé fue que a lo mejor necesitaba churros para algún acto o quería ofrecer participar en algún evento con la churrería, pero me hizo sentarme en la mesa y me pareció todo muy serio", recuerda el momento riéndose.

Para ella formar parte de las fiestas es algo muy especial, aunque "creo que se lo merecería alguien más ligado al barrio, que tuviese más cosas que decir", afirma. A pesar de su declaración, Mendoza ha formado parte de la vida activa en San Gregorio desde el momento en que comenzó a trabajar en él y todos sus vecinos son testigos.

No es teldense de nacimiento, pero siente que lo es al cien por cien. "Cuando yo llegué esto era un boom, extraordinario; ahora hay gente, pero necesitamos más energía", y esa es su principal motivación: dinamizar la zona comercial para que Telde vuelva a ser lo de antes, o mejor. "La unión hace la fuerza, si todos mirasen hacia delante y no para atrás esto podría funcionar bien; hay que usar el corazón". Mendoza considera que todos los negocios deben ayudarse los unos a los otros, sin basarse en una competencia desleal. "Creo que hay que dar la bienvenida a los nuevos negocios, porque cuantas más tiendas, más gente; y cuanta más gente, mejor irá siempre la economía", explica Mendoza con ilusión. "A mí no me importa recomendar a otros clientes otros locales de Telde; el egoísmo rompe el saco, hay que compartir", asegura.

"Aquí es donde he vivido durante casi toda mi vida, donde me he desarrollado y he aprendido", explica por el cariño que le tiene a Telde. Llegó al municipio para quedarse a los 14 años, momento en el que comenzó a trabajar con el resto de su familia -sus padres y nueve hermanos- en el restaurante Mi Niño, en El Goro. "Antes de eso habíamos dado tumbos por más de diez municipios", explica, ya que sus padres se dedicaban a la agricultura y rotaban de finca en finca.

Sin embargo, al mudarse a Telde decidieron probar suerte en la hostelería y pocos años más tarde, Mendoza acabaría conociendo a su marido, Francisco Melián. "Empecé a ayudarle con la churrería, que era de sus padres", explica la comerciante, que acabó poniendo todo su empeño en el local, fundado en el año 1959. "Lo primero que hice fue prohibir el alcohol y el tabaco", recuerda con una sonrisa..

"Puse muchas normas y la gente lo respetó; si haces las cosas con cariño los demás responden bien", afirma convencida. Hoy la Churrería Melián es la más antigua del municipio, y se incluye en la carta etnográfica de Gran Canaria. "Cuando entré a trabajar aquí en el año 87 cambié el sistema, quería que fuera un local familiar", explica Mendoza, pero añade que "no sólo es cuidar la churrería para que vaya todo bien, es cuidar la propia calle y a los vecinos", de esta forma se construyen las buenas historias.