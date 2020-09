El segundo contingente de tropas con destino a Malí partió sobre las 10.00 horas en un vuelo de la compañía Air Europa, hacia Bamako, capital del país africano en el que desde 2013 el Ejército español realiza labores de asesoramiento y adiestramiento a sus soldados dentro de una misión internacional auspiciada por la Unión Europea a petición del presidente de este estado africano.

Solventados los problemas con el permiso que les impidieron desplazarse el pasado martes, unos 125 militares pudieron finalmente dirigirse a su destino en Koulikoro en esta misión, que tendrá una duración de seis meses, hasta el próximo noviembre. De esta cifra, unos 90 son militares destinados en Canarias y en torno a 39 procedentes de otras unidades. El Regimiento de Infantería Canarias 50 es la unidad base de este contingente, ya que aporta la mayoría de los 173 miembros de los 250 militares españoles presentes en la Misión de entrenamiento de la Unión Europea, a EUTM-Malí en sus siglas en inglés.

Fue este retorno a los mostradores de la facturación del equipaje en el aeropuerto de Gran Canaria más sosegado y distendido que el del 28 de mayo, cuando la despedida del segundo contingente de la Brigada de Infantería Canarias XVI ofreció imágenes emotivas, con sonrisas antes de la partida, de ojos llorosos, pero también de aplausos cuando cada uno de los militares pasaba el control policial y desaparecían de la vista de sus familiares durante medio año.

No obstante, según fuentes militares, han salido mejor parados que sus compañeros que salían de aeropuertos peninsulares. "Lo que ocurrió el martes sobrepasa cualquier programación del Ministerio de Defensa, pero una vez que se han solucionado los problemas que surgieron, ahora iremos a cumplir la misión".

Las tropas canarias que no pudieron salir del aeropuerto de Gran Canaria el martes por la falta de permisos, al menos estuvieron en poco tiempo en sus domicilios. Pero no así las peninsulares, ya que los familiares de los soldados que salieron del aeropuerto de Vigo tuvieron que desplazarse a Santiago de Compostela. Un trayecto de hora y medio en coche para comprobar que los soldados no habían podido salir.Nuevo adiós tres días después

El de este viernes fue un adiós reiterado, el segundo en tres días, pero con menos presencia de los que acudieron a acompañar al aeropuertos a los soldados y oficiales de la unidad que más efectivos aporta a una misión española de unos 350 soldados. Bromas durante la facturación del equipaje, un ambiente de gran camaradería y un sentimiento doble de alegría por desempeñar la labor que han elegido y también de nostalgia por no ver a sus seres queridos hasta un noviembre que ahora se torna como lejano.

Los más experimentados, que han estado en otras misiones internacionales en Afganistán o en otros destinos ya saben cómo es esta dinámica de acudir al asesoramiento de otras fuerzas armadas en territorios donde sus ejércitos no cuentan con la misma experiencia y pericia en estrategia y combate en el terreno.

Entre las familias, había de todo un poco. De quienes están acostumbrados -aunque algunos aseguraron que nunca se termina de hacerlo- a ver partir en misiones en el extranjero a estos militares; los que los han visto partir menos veces y se van con el corazón encogido, pero sabiendo que es lo que ellos han elegido.

O casos como el del matrimonio formado por Diego y Olga, que acompañaban a su hijo, un soldado de 25 años de edad que afronta su primera misión en el extranjero. Sentado con sus padres, comentaba que es su primera experiencia internacional desde que se incorporó a la Brigada Canarias XVI hace dos años y que va a Malí al campamento de Koulikoro, situado en el centro del país, a pocos kilómetros de su capital, Bamako, y alejado de la zona norte, la más conflictiva ahora en el país.

Sus padres apuraban todos los minutos que podían para estar con su hijo, quien prefirió permanecer en el anonimato. No así ellos, un matrimonio residente en Lomo Magullo y que señalaba que si la primera despedida les emocionó mucho, "esta nos va a parecer algo más dura, no estamos acostumbrados y después de lo del martes, que después de decirle adiós, bajó del avión y ha estado con nosotros estos días". Les van a parecer muy largos estos seis meses, pero al igual que otras familias, entienden que ha elegido la profesión de militar y que estas misiones de asesoramiento e instrucción, que no de combate en zonas conflictivas son parte del papel de las fuerzas armadas a nivel internacional.

Como el resto de familias, aplaudieron a rabiar cuando después de entregar su billete, se dirigía hacia el control policial y de allí, a la zona de espera para embarcar. Unas tres horas de vuelo hasta Bamako y de allí, en vehículos militares hacia el campamento de Koulikoro.

Cinco meses de preparativos

El despliegue de las tropas del Mando de Canarias, donde el Regimiento de Infantería Canarias 50 es la unidad base de este contingente, comenzó con la preparación de los soldados en noviembre de 2018. Ha supuesto más de cinco meses de duro trabajo y esfuerzo en los que se han realizado multitud de actividades de instrucción y adiestramiento, con tres ejercicios en el campo de maniobras de Pájara.

También se realizó un ejercicio de integración y evaluación entre el 28 de marzo y 1 de abril, para cohesionar al personal de las diferentes unidades que componen el contingente, además de unificar los procedimientos.