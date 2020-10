Los residentes de la zona alta del pueblo de Jinámar padecen reiterados cortes de luz en sus calles desde hace varios años y exigen una solución definitiva al problema. A pesar de estar casi acostumbrados a esta situación, la gota que colmó el vaso, sostienen, cayó el pasado martes, cuando volvieron a fundirse las farolas instaladas en las vías comprendidas entre la plaza principal y las proximidades del barrio de Lomo Blanco.

Este corte del suministro se prolongó durante seis días, hasta que durante la jornada del domingo se procedió a su arreglo. Los residentes añaden que la semana anterior también habían perdido la luz pública durante unos cuatro días, y reprochan que el arreglo solo durase poco más de tres días hasta la siguiente recaída.

Desde la empresa Elecnor, encargada del mantenimiento de la instalación eléctrica del municipio, confirman que los habitantes de dicha zona avisaron sobre el problema tanto la semana pasada como la anterior, y aseveran que los operarios procedieron a arreglar la avería nada más registrar el aviso. Asimismo, añaden que esta es una zona en la que se producen de forma puntual este tipo de cortes debido a la antigüedad de la instalación eléctrica.

Según algunos vecinos que residen en estas vías, es un suceso que se produce casi cada mes (a veces, como esta vez, en varias ocasiones) desde hace bastantes años. Según concretan, el problema persiste desde que se quemaron unos cables eléctricos de un poste de luz que pertenece al alumbrado público. A pesar de que en ese momento los operarios de la empresa que presta servicio al Ayuntamiento de Telde procedieron a su arreglo, los vecinos reiteran que el problema continúa. También añaden que en épocas de mal tiempo, donde prevalece la lluvia y el viento, suele aumentar esto tipo de incidencias y exigen que se renueve la instalación para evitar más apagones.

"El problema es que el alumbrado público falla de forma muy reiterada, pero no recuperamos el servicio de forma instantánea cuando avisamos de la incidencia: tardan varios días en venir a arreglarlo y estamos sin servicio durante ese tiempo", asevera Laura García, una vecina que reside en una de las vías transversales a la calle Granada, que es la principal vía afectada por este corte del suministro.

La calle Pedro de Rivera, Ardilla, Nicolás Estévanez e incluso algunas zonas de Hornos del Rey y las proximidades del barrio de Lomo Blanco también se ven afectados por estas averías. "Yo casi que ya no me percato de cuando pasa porque apenas estoy en el barrio, cuando salgo es de día y cuando llego me manejo con las luces del coche hasta entrar en el garaje", asevera la vecina con resignación.

"Lo que nos molesta, en realidad, es la falta de reacción que tienen desde el Ayuntamiento para resolver esta situación", añade. Los vecinos sospechan que la red eléctrica debe presentar una avería, que no han conseguido localizar aún y que es la causante de estos cortes de suministro en el alumbrado público.

Por otra parte, desde la empresa eléctrica aseveran que en muchas ocasiones no se denuncia la situación hasta pasados algunos días y defienden que se realizan inspecciones de forma continua en todos los barrios del municipio para evitar incidencias de este calibre.

Por otro lado, desde el colectivo vecinal aseveran que el alumbrado instalado en la zona derecha de la carretera principal de Jinámar también ha fallado en las últimas semanas. Elecnor niega que un suceso así haya podido producirse, aunque admiten que si el caso se produjese durante unos pocos días sí podría ser posible que no lo hubieran registrado.

Otras molestias

Aunque la falta de luz es la principal queja de los vecinos de esta zona del pueblo de Jinámar, no es la única. El rebacheo de las vías, que consideran un arreglo temporal al verdadero problema del asfaltado en el barrio, es otra de las preocupaciones de estos residentes. García asevera que la actuación se ha llevado a cabo solo en zonas concretas, más cercanas a la plaza que a zonas altas del barrio.

"Hay un bache entrando en una de las calles transversales con el que casi rompo mi coche", asevera indignada. Asimismo, los residentes de las calles bajas señalan la suciedad y las celebraciones de botellones en la plaza.