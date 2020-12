El artesano de la ficción

Esta nueva situación vital le impulsa a volver a Fuerteventura, ya que el clima del Archipiélago era el más adecuado para su familia y él. Pero después de varios meses y por razones de estudios de sus hijos y del trabajo de su esposa recaló en Telde, ciudad que conocía por unos amigos residentes en el municipio. Y se quedó por la tranquilidad y la cercanía tanto al instituto, la Universidad como de la zona turística desde su domicilio.

Además, ha podido dar rienda suelta a su vena literaria. De casta le viene al galgo, sus padres, Antonio y María del Pilar, fueron licenciado en Filosofía y Letras y catedrático numerario de inglés y autora de numerosos escritos y poemas, respectivamente. De hecho, su seudónimo lo toma del empleado por su progenitor en sus escritos en los periódicos valencianos, El Duendecillo, al que añade Valiente, "pero por poner algo más, sin ningún tipo de intención", afirma José Martí.

Empezó su actividad literaria en 2013 por un hecho luctuoso, la muerte de su hermano Juan José, un sacerdote que es el alter ego de Fray Mundito, el personaje fetiche de su narrativa y que es conocido en países europeos y americanos. "Comencé a escribir los relatos en Facebook, pero me aconsejaron que no lo hiciera allí y los registrara para evitar que otros se apropiaran de ellos; por eso, todos tienen su depósito legal y el ISBN, aunque no los dos últimos".

Su hermano, al que ha dedicado varios relatos y define como "mi particular luz" le inspiró a Fray Mundito, del que ha escrito hasta ahora cuatro entregas. Es un monje del siglo del siglo XIV y sus peripecias han llegado al Vaticano, Londres, Colombia y Honduras, donde les han solicitado el envío de ejemplares. "Los edito a demanda, solo cobro el coste del envío y el material, entre seis y ocho euros, no hago esto para ganar dinero, sino por plasmar en mis relatos lo que percibo y hago ficción", apunta.

Y tras su primer relato, Fray Mundito, un fraile que no supo vivir la realidad de la vida, 29 obras más, donde también da vida a otro religioso, el cardenal Koolman en tres entregas, aunque abundan los relatos ambientados en Canarias, como los tres de las fuentes del parque urbano de Arnao, Las aventuras de Beneharo, La Tabaiba del Risco de San Nicolás o Lo que decían todos...¡pobre diablo!, ambientado en Timanfaya.

Un variado universo de ficción que nace de lo que ve y observa a su alrededor. "Me fijo en algo y creo a partir de ahí la ficción, donde cuento en los relatos lo que se me ocurre con lo que observo y de ahí surgen luego las historias", señala. Se ha presentado a varios certámenes literarios, alguno en Telde, donde concurrió con El temor y la duda y se animó a continuar con su faceta de autor y editor de sus obras.

"Todo lo hago yo, escribo, diseño las portadas e imprimo los textos, lo hago todo con dinero de mi bolsillo, no tengo ninguna subvención y las editoriales e imprenta no están a mi alcance", detalla. Su propósito no es, asegura, ganar dinero con su actividad, sino que sus obras lleguen a más gente, que sus personajes sean conocidos. Y el reto de llegar a las aulas de los colegios para que los niños conozcan su universo literario.Sus relatos son cortos, algunos de unas pocas páginas y otros algo más extensos y con títulos directos, alejados del artificio.

La donación a la biblioteca pública de Arnao no será la única, los tres relatos que El Duendecillo Valiente ambienta en Telde podrán ser leídos en la biblioteca municipal de San Juan.