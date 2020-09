Un total de 359,62 kilos de pólvora impulsará la noche de este sábado los fuegos artificiales de la playa de Melenara, el acto estrella de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen y al Santo Cura de Ars, que finalizarán este domingo.

El espectáculo pirotécnico, a cargo de la empresa teldense Piromart, convertirá a la arena de la playa y sus alrededores en el lugar donde miles de personas -en ediciones anteriores la cifra ha oscilado entre 15.000 y 20.000 asistentes- se congregarán para disfrutar de cómo el cielo del barrio costero luce los mejores diseños y colores gracias a la creatividad y tecnología aplicadas desde hace años por sus promotores.

La comisión de fiestas ha solicitado al ente estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) su autorización para que el comienzo de los fuegos artificiales sea cinco minutos antes de las 0.00 horas de la madrugada del sábado 31 de agosto al domingo 1 de septiembre. A diferencia del año pasado, que se solicitó para después de ese horario, en esta ocasión los organizadores consideran que la hora idónea sería a las 23.55.

No obstante, la decisión dependerá de AENA, que hasta media hora antes no dará el permiso para que se inicie el espectáculo pirotécnico, con los voladores y otros elementos colocados en el mar y en tierra. La razón es que este ente, responsable de la navegación aérea, solo autorizará su comienzo cuando decida que no hay ningún tipo de peligro.

Las fiestas de Melenara y en especial esta noche de fuegos artificiales fue ayer abordada en la junta de seguridad celebrada en las dependencias municipales. El importante trasiego de vehículos y personas hacia esta parte de la costa de Telde supone un gran despliegue de efectivos, tanto policiales como sanitarios de y de emergencias. En él participan la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Proactiva, Bomberos, el Servicio de Urgencias Canario y la empresa Iscan.