La tercera edición de Botanical Fashion Show, pasarela de moda que promociona la ropa de negocios de la zona comercial abierta de San Gregorio, comenzó ayer con la mayor novedad de este año: el desfile de más de 60 niños.

Los pequeños, coordinados por la ludoteca infantil El Patio de Ele y arreglados por los profesionales de la peluquería Cool Kids, se movieron por una pasarela de más de 50 metros de largo situada en el parque de Arnao, justo después de que los bailarines de la escuela Fábrica de Danza realizasen la apertura oficial del acto.

Autoridades como el alcalde, Héctor Suárez; la concejala de Hacienda y Economía, Celeste López; la consejera de Industria, Minerva Alonso y la presidente de la asociación de empresarios, Mónica Muñoz, asistieron a la primera jornada de este evento, que continuará mañana a partir de las 16.00 horas en la misma ubicación. Asimismo, después de que los pequeños lucieran sus mejores galas tocó el turno a los 70 modelos amateur que fueron formados durante los meses anteriores específicamente para participar en esta jornada.

Sobre las seis de la tarde comenzó el bloque de los desfiles elaborados con la ropa de los comercios teldenses. En concreto, los negocios Good Look; Calzados el más barato; Complementos el Jardín de Ico; Dress and Co y Complementos Annalorios surtieron con sus productos la pasarela. Por otro lado, el evento también estuvo complementado con catering, música y zona chill out; así como con una kissing room en donde los asistentes podían sacarse fotos.

El último bloque de esta jornada fue reservado para la gran apuesta del primer día de pasarela: las firmas de moda baño. De esta manera, las marcas Suhárz, Diazer IBM y Pomeline IBM cerraron esta primera jornada de la Botanical Fashion Show, que continuará mañana por la tarde con la presencia de más negocios del municipio y con el desfile de Paloma Suárez, como firma estrella invitada. La diseñadora presentará su nueva colección de ropa en exclusiva para el municipio, inspirada en los ángeles del cielo.