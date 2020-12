No hay soplo de velas para el municipio este año, ya que el pasado jueves -7 de noviembre- no se celebró de ninguna forma el 668 aniversario de la fundación de la ciudad. En la última década, el Ayuntamiento de Telde ha aprovechado la señalada fecha para organizar el acto de Honores y Distinciones de la Ciudad, por el que son homenajeadas las personas que llevan el nombre del municipio a diferentes ámbitos como el deporte, la cultura o la actividad política o social. Sin embargo, en esta ocasión el Consistorio ha optado por posponer el evento por problemas de logística: las obras de ampliación de la caja escénica del teatro Juan Ramón Jiménez -localización habitual de este acto- impiden que el municipio tenga un cumpleaños decente. Por ahora.

El Ayuntamiento no se ha olvidado de esta importante efemérides, pero no existen otros espacios en el municipio acordes para la celebración de este importante acto institucional. De este modo, el alcalde ha fijado el 16 de enero como nueva fecha para organizar esta entrega de honores a las personas que han marcado la historia del municipio de alguna manera. La ampliación del teatro podría estar terminada para finales de este año, por lo menos lo que al escenario implica, y no habrían problemas para llevar a cabo este evento (que sirve como fiesta cumpleañera para uno de los municipios con mayor antigüedad de las Islas Canarias y primer obispado del Archipiélago). Ante la duda, el concejal de Cultura del Gobierno local, Juan Martel, expresa que en años anteriores "si ocurría algo como esto y nos era imposible celebrar el evento en el teatro, optábamos por las salas de los multicines de Arnao". Esta ya no es una opción posible.Sin espacios alternativos

El inmueble cerró hace unos cinco años y sus instalaciones se encuentran totalmente abandonadas. Tampoco la ermita de San Pedro Mártir era un lugar acorde a la circunstancia, ya que sus reducidas dimensiones apenas permitirían la entrada de unas 200 personas (sumándose en actos anteriores más de 300 solo en familiares y autoridades).

Por otro lado, otros lugares municipales como el área polivalente del Narea (que se construyó precisamente para acoger citas multitudinarias como esta) tampoco podría realizarse; el espacio está siendo ocupado ahora por los puesteros del mercado municipal, que a la espera de que concluyan las obras de rehabilitación del inmueble original deben realizar su actividad en este espacio. Como última opción quedaría el auditorio José Vélez, ubicado en el parque de San Juan y con capacidad para albergar miles de personas. "No lo planteamos porque es al aire libre y no concuerda con el tipo de acto, además con el tiempo que está haciendo y la amenaza de lluvia podrían haber surgido problemas", explica el concejal.

Parece que la única solución es esperar a que concluyan los trabajos en el Juan Ramón Jiménez. Asimismo, como adelantó el concejal del área "no es la primera que sucede algo así" e incluso han habido años en los que no se ha celebrado acto alguno por la efemérides. "En el municipio no se ha creado una tradición como en la capital de la Isla", explica el cronista oficial, Antonio González Padrón. "En Las Palmas de Gran Canaria se celebra religiosamente desde hace 30 años el acto de Honores y Distinciones en vísperas al día de San Juan; sin embargo, en el municipio no se había vanagloriado tanto la fecha de la fundación como para crear un evento así", apostilla González, que recuerda que hace muchos años el Ayuntamiento celebraba un cóctel ese día "pero la profunda deuda económica que adquirió el municipio provocó la disminución de los actos que no fueran estrictamente necesarios y al final se perdió por completo la conmemoración de esa fecha".

Asimismo, añade que apenas hace diez años que se estipuló celebrar esta efemérides mediante el homenaje y entrega de medallas a los personajes ilustres para el municipio. "En otras ocasiones este acto se ha celebrado en otras fechas señalas como el día de San Gregorio o el día de San Juan, pero ni siquiera de forma categórica cada año; si encontraban motivos para homenajear a un grupo de personas se hacía, y si no pues no había mayor problema", relata el cronista.

Por otro lado, desde la Concejalía de Cultura sostienen que aún se está deliberando a las personas que el próximo año protagonizarán este acto institucional y los ámbitos que serán destacados. En la edición anterior, tres deportistas de elite; un folclorista; el primer gerente de Jinámar y una farmacéutica fueron los distinguidos. Y no faltaron polémicas.

El nuevo reglamento publicado el año pasado, descartaba que los funcionarios públicos recibiesen la medalla a los homenajeados. Jesús Santana, conocido folclorista del municipio; presidente vecinal en Jinámar y uno de los impulsores de la Gerencia de este barrio, fue fichado como posible candidato para las distinciones meses antes de la publicación de este reglamento. Además, una propuesta política que estipulaba a Suárez como futuro distinguido fue aprobada por unanimidad en el pleno. La puesta en marcha del reglamento puso en alerta al grupo de gobierno, que planteaba que debían reformularse las propuestas para cumplir con lo establecido. La indignación de las formaciones opositoras del Ayuntamiento de Telde acabó por desechar esa idea y finalmente Jesús Santana fue condecorado por su labor en el mundo de la música, como integrante de la conocida agrupación folclórica Entre Amigos.

Primer obispado canario

El nacimiento oficial de la ciudad se establece el 7 de noviembre de 1351 debido a la publicación de la bula papal coelestis rex reum -que se traduce como el gobierno de los asuntos del cielo- de Clemente VI en la que se hace entrega a Luis de la Cerda, infante del reino de Aragón, de las Islas Afortunadas con el fin de crear un Obispado único en Canarias y una ciudad capital para la isla de Gran Canaria. Y el municipio fue el escogido para esta encomienda.

Este hecho también motivó el lema de la ciudad, estampado en su escudo, que reza Fortunatarum prima civitas et sedes. Esta frase en latín significa primera ciudad y sede de las Afortunadas, en referencia a este hecho. Asimismo, el Papa Francisco ha elevado el Obispado de Telde al rango de Arzobispado. "Se convierte así el municipio en el primer Arzobispado de toda Canarias", sostiene orgulloso el cronista.