República independiente de Los Llanos de San Gregorio

Visto desde la distancia temporal, esa gran batalla sin armamento (pero no por ello silenciosa) entre ambos núcleos ha regalado anécdotas bastante cómicas e incluso sorprendentes. Este es el caso en que los llanenses (como se conocían y se conocen todavía a los vecinos de San Gregorio, o de Los Llanos de Jaraquemada) decidieron que debían constituirse como un estado local menor, lo que en la época significaba desprenderse del yugo del Ayuntamiento y proclamar su independencia. Iban completamente en serio, y sus razones no eran pocas.

Contexto social

Para entender esta mentalidad debe conocerse el contexto histórico en el que se encontraban. El cronista oficial de Telde, Antonio González Padrón, detalla en uno de sus artículos publicados en la Guía Histórica Cultural de Telde (del número 10) el complicado entramado socio-económico de entonces. Al ser San Juan el núcleo fundacional del municipio, las personas que allí se establecían poseían las propiedades de los terrenos y el agua que en este punto se establecían. Con el paso de los años, buena parte de los privilegios sociales, económicos y culturales de la urbe se comprimían en esta zona del municipio.

Por el lado contrario, desde finales de los años 60 del siglo XIX, Los Llanos había sido habitado poco a poco por una sociedad burguesa orientada al comercio; se habían asentado los empresarios, los emprendedores y los comerciantes y en la época de los años 20 la zona ya contaba con algo más del 75% de la población total del municipio.

Las industrias textiles, de bordados y calados, adquirieron una buena base en el barrio y la fortuna que fueron cosechando sus habitantes durante años acabó por desatar una pugna económica muy fuerte entre ambos territorios, que no quedó solo en un conflicto municipal sino que "incluso llegaron a solicitar audiencia con el general Primo de Rivera para pedir una solución al respecto", asegura González.

Los periódicos de la época también recogen la constancia de esta lucha entablada entre ambos barrios. Los rotativos de El Tributo, órgano del Partido Federal Canario, El Progreso de Santa Cruz de Tenerife y el diario de LA PROVINCIA, fueron algunos de los medios que publicaron en varias ocasiones la disputa municipal de estos núcleos, que rondaban casi todo el tiempo en solo un asunto: el dinero.

Los residentes del 'barrio de arriba', como denominaba la ciudadanía del núcleo poblacional a los llanenses, alegaban como injusticia que buena parte del presupuesto municipal fue sufragado anualmente por el comercio y la industria que sostenía su vecindario. Los de abajo alegaban que la diferencia no era tan grande y se negaban a permitir que les ningunearan o tachasen de inútiles. Un continuo vaivén de rifirrafes que no parecía tener un final.

En este batiburrillo de emociones negativas, los líderes vecinales de Los Llanos acordaron erigirse como entidad local menor, una categoría que les permitiría zafarse del control de la administración local para gestionar por sí mismos su capital y comenzar a invertir en la zona. Sin embargo, aunque se trató de convocar una conferencia pública para explicar al resto de residentes lo que significaba transformarse, los beneficios que obtendrían y las consecuencias, el Ejecutivo Local paralizó los preparativos e impidió que tal reunión se llevase a cabo.

La impotencia que sentían los llanenses, viéndose coartados por los mandatarios y burlados por el resto de núcleos poblaciones, acabó virtiéndose en los periódicos antes mencionados. De este modo, el 29 de abril de 1926 se publicó una carta en LA PROVINCIA de los vecinos de Los Llanos para denunciar su situación. La falta de inversiones públicas, las deficiencias de sus infraestructuras en comparación con el resto de núcleos poblacionales y la falta de apoyo político fueron los argumentos principales que utilizaron los llanenses en este escrito, en el que además alegaban sobre la importancia que estaba adquiriendo su red comercial y su industria. Esta les permitía mejorar sus viviendas, construir nuevos pisos e incluso ejecutar la obra de un teatro "con la suficiente capacidad para que en él trabajen compañías de importancia y pueda asistir mucho público", expresaban en este escrito, recalcando que todo lo hacía con inversiones de carácter privado y nunca con empujes económicos del Consistorio.

"En el ejercicio económico último contribuyeron estos con un buen número de miles de pesetas a las cargas municipales y, no obstante, ni una sola fue invertida por el Ayuntamiento en mejoras para esta localidad", sostenían con indignación. Su enfado les impulsaba a buscar las medidas para declararse como entidad local menor y el empeño de la administración por frenarles solo les movía más hacia su objetivo. "Lo que solicita Los Llanos es legal y justísimo. Nosotros hacemos votos cordiales por que triunfe y así se vea libre aquel vecindario de influencias extrañas", insistían.

Asimismo, ante estas duras declaraciones que llegaban cargadas de fuerza como impactos de bala, los sanjuaneros no quedaban para nada indiferentes. La zona más histórica del municipio -que había quedado habitada por una nueva clase social compuesta por arrendatarios con fortuna, administradores de fincas y caciques locales tras la marcha a la capital de las grandes familias como los León y Castillo, los Chil o los de la Rocha Manrique de Lara- también llegó a publicar escritos en los medios manifestando su opinión sobre el tema. "Es indudable que en todas las ciudades del mundo existen barrios aristócratas, burgueses, comerciales. Industriales, agrícolas, pobres y hasta indeseados; pero ¿qué seria de las grandes poblaciones si en ellas predominara el criterio de constituirse en entidad menor cada barrio o distrito por el solo hecho de creerse mejor?", expresaba un vecino anónimo en un escrito del cinco de mayo de 1926.

En este mismo artículo, el residente negaba que el barrio adyacente contribuyese más a las cargas económicas municipales y que los llanenses careciesen de representación municipal. "Mucho queda decir, pero por hoy bastará con prevenir a unos y a otros de las consecuencias que pueda tener cualquier decisión si no se informa debidamente", alertaba. Por otro lado, aseguraba que si el deseo de los vecinos de San Gregorio era convertirse en un estado menor, "no habrá oposición alguna por parte del barrio de San Juan; pues tratándose de una gestión que no han provocado, ni la desean ni la temen", concluía la carta pública, desafiante y por ello en la actualidad algo cómica.

San Gregorio no llegó a alcanzar nunca su deseo y, aunque continúa 90 años más tarde aún como núcleo comercial, este parecer haberse desvanecido.