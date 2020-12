Una tienda de animales del barrio de San Gregorio ha sido acusada a través de las redes sociales de maltrato animal por la venta de perros de raza y su exposición en vitrinas de cristal. En concreto, un usuario de facebook publicó durante la tarde del pasado martes una serie de imágenes y vídeos del establecimiento y criticó que los animales estaban encerrados en cubículos pequeños que desprendía "mucho calor" y un "olor horrendo", según detalló en el artículo. La noticia ha acabado viralizándose, lo que ha abierto un debate ciudadano sobre este tipo de negocios. El Ayuntamiento de Telde, que actualmente se encuentra en trámites para actualizar su ordenanza municipal en asuntos de Protección Animal, sopesa la posibilidad de regular las condiciones de venta de animales.

Casi doscientos comentarios ha recibido la publicación, entre los cuales se encuentran amenazas directas a los dueños y dependientes del negocio por la venta de estos animales. "Me han insultado, tachado de maltratadora y he recibido amenazas por los comentarios; entiendo que hay gente que no esté de acuerdo en que se compren y se vendan perros, pero aquí no los estamos tratando mal", sostiene una de las empleadas del establecimiento en cuestión, que añade que los cachorros que tienen en la tienda salen de sus jaulas por la mañana y por la tarde, que tienen la ventilación adecuada (algunas de las jaulas están semi abiertas por la zona trasera y otras poseen agujeros) y espacio suficiente para moverse (por cada jaula hay un máximo de tres cachorros). "Vengo todos los días a cuidar de ellos, incluidos los fines de semana; se está diciendo que están en malas condiciones, que no beben y que están apretados y eso no es así", asevera.

Algunos de los usuarios que comentaron sobre esta asunto en las redes llegaron a sopesar la idea de romper los cristales de la tienda, manifestarse frente a la fachada o denunciar a la Policía o al propio Ayuntamiento. El dueño de la tienda esclarece que su actividad está totalmente legalizada. "No es ilegal vender perros y exponerlos, no se infringe la ley", apunta. "Cuando adquirimos un animal tiene que venir un veterinario a revisar su estado, que además comprueba el tamaño que tienen las jaulas y las condiciones que tiene; si estuviéramos haciendo esto mal habría muchas más personas implicadas", concluye.

Por otro lado, la denuncia por redes ha desatado el debate sobre la venta de animales entre la ciudadanía. Plataformas digitales como leales.org, dirigida por Alejandro Molina, han compartido la noticia y expresado su opinión. "La venta de animales no está prohibida, pero administraciones como la de Las Palmas de Gran Canaria ya han puesto en marcha normativas para que se impida exponer animales en tiendas; el Ayuntamiento de Telde tendría que tomar cartas en el asunto sobre este tema", sostiene el activista, que además añade que este establecimiento de San Gregorio no es el único que vende animales de este modo. "En Las Terrazas también hay una tienda de este tipo", apostilla. Asimismo, fuentes municipales han concretado que puesto que la ordenanza de Protección Animal está actualmente en trámite de ser modificada, se estudiará la posibilidad de seguir el ejemplo de la capital en cuestiones de venta de animales.

Por otro lado, aclaran que no se ha recibido ningún tipo de denuncia sobre este asunto y recalcan que están comprometidos con la defensa animal.

Por su parte, el director de leales.org recalca la importancia de fomentar la adopción y critica que "no he visto ninguna campaña que fomente esta acción por parte de la administración". Molina asegura que el abandono animal es un asunto que afecta a una decena de concejalías de una administración pública. "No es sólo lo poco ético que es el hecho, es que el abandono afecta a la seguridad ciudadana; a la salud pública, al medio ambiente e incluso al tráfico si no se regula", alerta.