A clase, al ritmo del 'tra tra' de Rosalía

Hace más de un año que el centro tomó la medida de sustituir la recurrente sirena que avisa a alumnos y profesores del comienzo de las clases con música popular. El director, Yeray Alemán, explica que la canción varía cada cierto tiempo, dependiendo de la época del año o de los eventos que organicen. "En el caso de Rosalía fue una petición del alumnado", sostiene, aunque deja claro que los temas escogidos son filtrados atendiendo a una serie de criterios con el fin de evitar contenido sexista, racista o discriminatorio en cualquier sentido.

Alemán añade que la comunidad de vecinos y familiares de alumnos no solo no ha rechazado esta medida, sino que además la han apoyado fervientemente. "Creemos que es una práctica educativa que ayuda a suprimir la estridencia del timbre común; además ha ayudado a reducir considerablemente la contaminación acústica y consigue que los alumnos entren con ganas y mejor humor al colegio", asevera.

Hace algunos días, diferentes medios de comunicación difundieron que una vecina que reside en la calle Fernando Sagaseta (donde se ubica el centro escolar) denunciaba a la comunidad escolar por poner a todo volumen los éxitos de Rosalía a primera hora de la mañana. "Nada más lejos de la verdad", sostiene Alemán.

La realidad es que la dirección no ha recibido ninguna notificación judicial, ni siquiera una queja expresa por las molestias que pudiera ocasionar la canción. "Nos enteramos directamente por las noticias que han salido al respecto, pero nadie ha venido al centro a quejarse", asegura Alemán sin creérselo aún del todo. "Incluso comenzaron una recogida de firmas para evitar que se retirasen las canciones si finalmente recibíamos alguna instancia", expresó, aunque reitera que eso no ha sucedido y que no tienen intención de cambiarlo.

El centro cambia de tema según fiestas o fechas especiales, poniendo villancicos en Navidad o música de folclore en el Día de Canarias como ejem-plos. "Esta semana hemos celebrado el Día de la Paz y ayer escogimos una nueva canción: Happy de Pharrel Williams", explica Alemán, que cuenta como anécdota que "algunos vecinos pensaron que habíamos cambiado de Rosalía a este tema por la supuesta denuncia de la vecina y se aglomeraron en la puerta en señal de apoyo hacia el centro y protesta por las quejas", ríe, aclarando que nada tuvo que ver.

El centro utiliza la música como fórmula para llamar a los alumnos para entrar en las clases en seis ocasiones durante la jornada escolar, de las cuales solo en dos se pueden escuchar tanto en el interior como en el exterior del centro. "A la entrada y a la salida, para que las familias también sepan cuando pueden entrar a buscar a los niños: pero solo suena durante un minuto, y no está tan alto", afirma con contundencia el director, que aún se sorprende por la relevancia que se le ha dado al asunto en los últimos días.

La práctica de poner música en vez de una alarma para avisar de la entrada y salida del centro o del cambio de clase es habitual en varios centros educativos. "En Jinámar comenzamos a aplicarlo nosotros, pero soy consciente de que ya hay más colegios que lo realizan", asegura el director. De hecho, el instituto José Pérez Frugoni (conocido popularmente como La Rocha) es uno de los centros en Telde que aplican esta medida desde hace varios cursos escolares.

"Me da pena que el colegio haya saltado a los medios por esta noticia, cuando creo que hay muchísimos proyectos por los que destacamos", asevera Alemán, que defiende que el Hilda Zudán es uno de los centros más punteros de Telde en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, destacando las enseñanzas en robótica y programación. "Este colegio es un oasis y creo que es por lo que debería ser reconocido", defiende con ilusión.