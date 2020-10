Gloria Cabrera: "Porque mi marido sea el alcalde no me voy a poner una mordaza"

Todo comenzó por lo que considera una situación insostenible en su barrio y un comunicado muy duro en el que se solicitaba el cambio en el área de Limpieza y que Eloy Santana "se dedique a los menesteres con más prioridad para usted, que no conocemos cuáles son, porque la verdad que no es usted conocido por trabajar por el interés general de nuestros barrios. Queremos un Telde que avance y con usted Telde no avanza", indica el escrito.

La exconcejal explica que se habían puesto en contacto con el Ayuntamiento de manera diaria y lo único que recibieron fue "que nos han ignorado". Cabrera menciona que las principales preocupaciones de los vecinos son que el camión de retirada de trastos solo pasa una vez al mes, así como la presencia de ratas. "La gente tiene miedo porque si se prenden fuego los contenedores con los trastos que tienen alrededor se pueden quemar sus casas. Y también nos tienen en vilo la acumulación de ratas. Nos dirigimos al concejal porque es al que se dirige todo ciudadano y todo colectivo, que para eso es el delegado de ese área. Y no tendremos problemas de dirigirnos al alcalde cuando se considere oportuno y si no se soluciona", añadió.

Además, sugiere que "quizás hay otros concejales más liberados en otras áreas que pueden asumir Limpieza y que le puedan descargar de esas áreas. Pero ni entro ni salgo en esas cosas". Cabrera insiste en que "esto ha tomado un tono machista por ser 'mujer de'. Yo soy una mujer independiente y libre y la directiva de la asociación es un grupo de hombres y mujeres y se toman decisiones votando. Yo soy un voto más".

También sostiene que la reclamación no tiene intereses políticos. De hecho, lo considera "incoherente". "No tiene tintes políticos, si los tuviera haríamos lo contrario. Si tuviera intereses políticos no abriríamos la boca porque va en contra del partido que está en el pacto de gobierno. Tintes políticos sería callarnos y no decir nada porque el partido político en el que militas está en un pacto. Y lo de que la gente vaya de abanderado de la igualdad y hablen de que convivo con el alcalde... es que ni quiero entrar, siento vergüenza ajena. Me parece de locos", continuó sorprendida.

Por último, espera que este asunto se cierre lo antes posible: "Confío en que si realmente hay fuerzas progresistas vuelvan a analizar el escrito y comprendan que en la reivindicación y en la lucha está la mejora de una sociedad. Y que no hay en ningún caso tintes políticos".