NC solicita una revisión del pacto y CC se reunirá la próxima semana

La alcaldesa en el mandato anterior ha explicado que considera "natural" la revisión en este momento "del funcionamiento de esta nueva fórmula, en aras de mejorar la gestión de la Administración municipa", indica el partido en un comunicado.

Esta decisión llega después del duro comunicado de la asociación de vecinos de El Calero Bajo, cuya representante es Gloria Cabrera, exconcejal de Coalición Canaria y esposa de Héctor Suárez. Dicho colectivo, preocupado por la acumulación de ratas y de trastos alrededor de los contenedores del barrio, cargó contra Eloy Santana (NC), concejal de Limpieza, y le recomendó que "se dedique a los menesteres con más prioridad para usted, que no conocemos cuáles son, porque la verdad que no es usted conocido por trabajar por el interés general de nuestros barrios".

Ante el malestar de Nueva Canarias, Gloria Cabrera respondió ayer en declaraciones a LA PROVINCIA/DLP que "no me voy a poner una mordaza porque mi marido sea el alcalde, me da mucha pena, pensaba que habíamos avanzado más en esta sociedad". Además, rechazó por completo que el comunicado respondiera a intereses políticos: "Si tuviera intereses políticos no abriríamos la boca porque va en contra del partido en el que milito, que está en el pacto de gobierno", indicó.

Aunque NC niega que la solicitud de una revisión se deba al comunicado de la asociación de vecinos de El Calero Bajo, fuentes municipales confirman que es uno de los motivos. Mientras, fuentes de Coalición Canaria detallan que debido a esta solicitud convocarán una Ejecutiva local la próxima semana para analizar el estado del pacto y entienden que "siempre hay cuestiones que se pueden mejorar en el seno del pacto".