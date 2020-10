La playa del oro escondido

Hasta que llegada la década de los 80 el Ayuntamiento ordenó arramblar. Pero lo hizo en lo que alongaba en superficie porque debajo quedan, como restos de palafitos, las columnas y cimientos que sustentaban el invento.

Melín Montecristo es de allí, del barrio costero. Acaba de salir del agua con su pequeño hijo Noé y está echando una conversa con Miguel Pérez, aquí un amigo.

Ayer domingo al mediodía el cielo estaba encapotado, pero asegura que el agua estaba mejor que nunca. Neptuno le da la razón allí guindando enmedio de la mar diciendo que sí con el tridente.

Desde pequeño a esta fecha, Melín detalla cómo ha ido cambiando la playa, para ir reduciéndose, según afirma, por la subida de los mares, y recuerda aquél pueblo de marisco que hacía de la ensenada una postal de lo más peculiar, la que hoy, cuarenta años después en días de reboso recuerda su pasado oreando al aire decenas de palafitos que se erigen tras el paso de las olas como percebes de concreto.

Para Montecristo su playa de Melenara es la bomba. Y una caja de sorpresas.

Porque cuando esos cimientos afloran es el momento de lanzarse a la búsqueda del tesoro. En forma de oro. Porque resulta que los miles de bañistas que bajan a disfrutar de sus aguas van dejando atrás una ristra de cadenas, de anillos, cuando no de cadenas atadas a anillos, como especifica su amigo Miguel, zarcillos, colgantes y todo lo que de un cuerpo pende en forma de oro. O plata. Y allá se entrega Montecristo a escarbar en lo que ya despejó el mar.

"Un verano me hice con 60 gramo de oro y cien de plata", explica muerto de risa. "Y uno que yo conozco apiló 160 gramos de oro en La Garita". Pero la mina está mermando. "Ya la gente no se pone oro para bajar a la playa, cada vez hay menos, y lo que hay tiene signos de haber estado enterrado durante años y años. Oh, tengo un céntimo de bronce de mil ochocientos y pico?"

Mucho ha llovido desde entonces, e incluso con pandemia de por medio que han trastocado el panorama. Abiertas las playas de Telde y la isla hace apenas semanas, hay personal que ha salido como cuando se sueltan los perros chicos, y esto se nota en la marea. Alberto Suárez es uno de los socorristas que velan para que todo lo que flote siga flotando en el litoral de Telde.

El resultado del encierro y posterior suelta a rente es el de "un verano atípico con muchas ganas y poco cuidado", al punto que en lo poco que llevan han hecho más rescates de la cuenta. Asegura que en Melenara, "todo es más tranquilo", pero recuerda el rescate de varios pollillos que hace apenas unas horas se quedaron aislados en una cueva de Hoyo del Pozo. Y eso que los rescates no son los que eran. Ahora hay que ir con un cuidado exquisito. Se acabó el boca a boca, que ha sido sustituido por el inquietante "balón resucitador". Un punto más "para extremar la precaución", advierte.

En el otro lado de la playa, donde La Tortuga, aquél restaurante hostal, fue demolido, se encuentra observándolo todo la familia Jiménez. Son Celeste, Cristito, Clara Galindo, Moma, Francisco Jiménez y Estefanía. Los dos padres de Celeste tienen problemas de movilidad. Y Celeste también es oro escondido. "Todos los domingos los traigo de nueve a dos a este mismo sitio", un perfecto otero, una zona VIP aunque de cemento con excelentes vistas al panorama.

"Lo tenemos alquilado", bromea. Pero para eso tiene que dar dos viajes, "como las guaguas de La Pardilla", para acercar a sus mayores desde el remoto coche hasta el lugar. Son sillas de ruedas, un cajón para nivelar el paso de un sitio a otro y los respectivos, trastos, bolsos, cuando no sombrillas, que ayer se las ahorró por nubosidad abundante.

Lo curioso es que justo a estribor dónde se ha posado la familia Jiménez existe un amplio aparcamiento susceptible de utilizar para vehículos de personas con estas dificultades. Y Celeste lo ha visto. Tanto que desde el pasado año, y tras dos meses de papeleos, cursó ante el Ayuntamiento con su bonito registro de entrada la petición del preceptivo permiso, más otro para poner delante de su casa en Lomo Cementerio, "o para llevarlos al médico".

Pero eso ya fue el año pasado y todo parece indicar si la concejalía que lleva el asunto no espabila que se va a topar con el segundo hito más antiguo de Melenara, solo por detrás del céntimo de bronce del mil ochocientos y pico de Melín Montecristo.

Melenara a esa hora, que son las doce, es un hervidero. Contenido, pero hervidero. Los restaurantes empiezan abrir las terrazas, algunas convirtiendo el metro y medio en apenas 50 centímetros.

Pero otras, como La Posada del Mar, reduciendo sus 25 mesas a solo doce. Ahí está Sandra Macías atendiendo el negocio familiar, poniendo sillas y mesas según marca el decreto para confirmar que la cosa está espabilando, no como en el sur "que de momento parece The Walking Dead". Pero eso sí, "siempre atendiendo a la clientela, con sentido común y mucha responsabilidad", descubriéndose así, en el lugar más insospechado, otro tesoro más.

El tercero que regala el día.