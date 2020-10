Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concesionaria del servicio de limpieza de Telde desde el año 2009 hasta el pasado mes de febrero, ha realizado un comunicado en el que asegura que "a fecha de hoy, no tiene pendiente devolver maquinaria ni ningún medio material que sea titularidad del Ayuntamiento" y añade que la situación en la que se encuentra el municipio es consecuencia, "única y exclusivamente", de la nueva adjudicataria, la UTE compuesta por Sufi y Santana Cazorla. El pleito por la concesión de los servicios de limpieza viaria, playas y recogida de residuos en Telde se remonta al 2008, cuando Sufi-Santana Cazorla ganó el concurso, de una duración de 15 años, pero un mes después el Ayuntamiento le retiró la adjudicación.

Uno de sus penúltimos episodios llegó en abril, cuando la Junta de Gobierno de Telde acordó llevar a los tribunales, por la vía de lo Contencioso-administrativo, a FCC por supuestamente quedarse con vehículos y maquinaria del contrato. Y es que el inicio del servicio de la nueva adjudicataria, ahora Valoriza Medioambientales S.A., ha provocado numerosas quejas ciudadanas. Además, el Partido Popular presentó una moción en el último Pleno para la ampliación del horario de la recogida de basuras, un punto que fue aprobado tras el error en la votación de una concejal de Nueva Canarias, Celeste López.

Ante este panorama, FCC ha querido defenderse tras "en relación a las continuas denuncias ciudadanas debido al deficiente servicio de recogida de basuras y limpieza en el municipio de Telde que se viene prestando en la actualidad y respecto al supuesto incumplimiento, imputado a FCC por parte del Ayuntamiento de Telde, sobre la devolución de la maquinaria del servicio".

Por ello, FCC recuerda primero que venía prestando el servicio "con sujeción a la legalidad vigente en cada momento, los pliegos de condiciones y las instrucciones del propio Ayuntaminto, sin que en ese periodo haya tenido ningún expediente por incumplimiento".

A continuación añade que no tiene pendiente devolver maquinaria y acusa a la nueva adjudicataria de "no cumplir con los términos del contrato firmado y no disponer, entre otros, de la maquinaria nueva, situación que es conocida perfectamente por el Ayuntamiento. Debido a que no presta el servicio desde el 1 de febrero, "cualquier deficiencia en la prestación de dicho servicio no puede ser imputada a esta entidad" y por último advierte que "emprenderá cuantas acciones legales le asistan a proteger su buen nombre si continúan vertiéndose afirmaciones que no son veraces ni se ajustan a la realidad".