Telde registra este mes casi 100 sanciones por incumplir las normas sanitarias

En los últimos días el número de contagiados por coronavirus en Telde no ha parado de crecer. Sin embargo, los cuerpos de seguridad municipales continúan registrando denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias en el municipio. Casi un centenar de sanciones han sido procesadas por la Policía Local en las dos primeras semanas del mes, que se añaden a las más de 700 infracciones contabilizadas desde el inicio del estado de alarma el pasado marzo.

"Hay un gran número de personas irresponsables", sentencia José Juan Florido, oficial de este cuerpo de seguridad y encargado de coordinar los dispositivos de control con respecto al virus. El responsable añade que la mayoría de infracciones que se producen son por incumplimiento del uso de la mascarilla tanto en espacios públicos como en el interior de vehículos cuando se reúnen personas que no pertenecen al mismo núcleo familiar. En concreto se han efectuado durante este mes un total de 87 infracciones por este motivo, que se relacionan en un 80% a la población juvenil (menores de 25 años) del municipio. "Se reúnen diariamente en el interior de espacios públicos como los parques municipales, aunque también hemos comprobado que se alejan de las vías prioritarias para eludir la presencia policial", detalla, destacando a su vez que los operarios se encuentran muy pendientes y organizan varias actuaciones de control en las zonas con mayor aglomeración de gente.

Plan de control

Solo el pasado martes, 11 de agosto, registraron un total de 48 infracciones (el doble que el día anterior). "El número de denuncias oscila muchísimo diariamente, porque depende del plan de control y vigilancia que hayamos organizado o las llamadas que recibamos para denunciar una situación concreta en la que se vean implicadas muchas personas", aclara. El oficial concluye que la población "ha ido relajándose muchísimo desde que se levantó el Estado de Alarma" y el número de sanciones aumenta con rapidez.

Para paliar esta situación el cuerpo de seguridad ha reforzado las medidas de control: más agentes y más patrullas se encargan en las últimas semanas de vigilar que todos los ciudadanos tengan sus mascarillas puestas durante las reuniones que organicen en lugares públicos e incluso en los espacios privados. "Ahora estamos haciendo mucho hincapié en la vigilancia en parques, sobre todo en los que suelen atraer a un mayor número de personas como el de San Juan, Arnao o La Barranquera", sostiene, aunque no olvida que en otros barrios como Jinámar o Las Remudas también se producen incidencias frecuentemente. "Básicamente actuamos en los espacios donde sabemos que puede concentrarse un gran número de personas", aclara.

Por otro lado, la Policía no duda en hacer uso de otro tipo de herramientas. La unidad de drones, formada a principios de año, ha sido uno de los mayores beneficios a la hora de ejecutar las tareas de control. "Nos vienen muy bien para identificar grandes grupos desde el aire, también para fotografiar los rostros", explica el oficial, que aclara que no están siguiendo un protocolo específico para efectuar estas actuaciones, sino que se basan en muchas ocasiones en la colaboración ciudadana para esclarecer los puntos del municipio en donde se vulnera la normativa.

"Tenemos que agradecer a la ciudadanía porque nos están ayudando muchísimo en nuestra labor", expresa orgulloso, pues las continuas llamadas de denuncia (la pasada semana recibieron una treintena) son una de las razones por las que la Policía Local consigue sancionar a quienes no cumplen con la obligación de usar mascarilla o respetar la distancia de seguridad. "Nos hemos encontrado muchísimas veces grupos de entre 10 y 15 jóvenes, a menos de 50 centímetros los unos de los otros y sin protección", explica el agente, que reitera que la ayuda prestada por los ciudadanos les facilita muchísimo la tarea, ya que Telde, con más de 70 barrios, no puede ser atendido en su totalidad por los operarios de este cuerpo de forma diaria.

El ocio nocturno constituye otro de los problemas más graves. "Durante los inicios de la desescalada nos encontrábamos más problemas con los bares o cafeterías, que no estaban efectuando las medidas necesarias; eso ya casi no está pasando, pero seguimos alerta a las concentraciones que se realizan por la noche o si se organizan fiestas privadas", relata. En este sentido, han tenido que disgregar en varias ocasiones reuniones con un gran número de personas sin protección o cuidado alguno. El control en playas resulta uno de los retos más grandes. "Es evidente que hay días que existe una masificación evidente, pero es complicado controlarlo y tenemos que plantearnos otras estrategias". En ese sentido el cuerpo se plantea ordenar a algunos agentes a sancionar a quienes no cumplan las medidas vestidos de paisano. "El problema es que ya mucha gente cuando ve a un policía se pone a correr", sostienes incrédulo.

Ante el aumento incesante de contagiados, el cuerpo de seguridad no titubea. "Al principio dábamos avisos a los ciudadanos que no llevaban la mascarilla puesta, ahora procedemos directamente a sancionar", explica Florido preocupado, pues entiende que el periodo de informar sobre las consecuencias del virus y la importancia de protegerse ya ha pasado. "En algunos casos encontramos a ciudadanos que tienen buenas excusas o documentos que avalan su estado, pero es una minoría; la norma básica es proceder a la denuncia", asevera radicalmente e insiste en que la falta de conocimiento del mismo virus obliga a efectuar con la máxima diligencia las medidas de seguridad, con la finalidad de parar los contagios.

De hecho, esa es la máxima prioridad ahora mismo. "Estamos muy enfocados en esta tarea porque ahora mismo es lo que más preocupa a nivel estatal", asegura el oficial, que calcula que han disminuido considerablemente el número de sanciones policiales de otros caracteres, como pueden ser las ejecutadas por infracciones de tráfico. "Si antes realizábamos unas treintena de multas semanales por alcoholemia, ahora se han reducido a unas pocas porque enfocamos nuestros servicios a combatir el virus", sentencia.