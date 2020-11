Agosto siempre ha sido sinónimo de playa, sudor y calor. La imagen que se establecía años anteriores en el imaginario colectivo era de aglomeración en terrazas, en el agua del mar y los establecimientos nocturnos. El buen tiempo, el tiempo libre por vacaciones y las ganas de festividad alcanzaban el cóctel perfecto del verano. Hasta ahora.

El covid-19 se ha cargado los planes de un buen número de personas. La batalla contra el virus está presente desde principios de año, pero parece que durante los meses más calurosos no ha hecho más que agravarse. Y es que en las últimas semanas parecía que el virus no afectaba en las zonas de costa, pues los bañistas se apelotonaban sin miedo en la arena de las playas. Los crecientes casos de contagios en las Islas en las últimas semanas han obligado a incrementar la precaución y ahora lo que se conoce como "nueva normalidad" se impone de una vez en las playas.

Los bañistas añaden a su equipamiento habitual (compuesto de bañadores, toallas, sombrillas y neveras) las mascarillas, por lo menos en los accesos a las calas y si gustan de pasear por la orilla. Apenas hace unos días que el uso de este material sanitario ha sido impuesto en los espacios libres de Canarias y parece que la mayoría de ciudadanos se han tomado la norma a raja tabla. Por lo menos así se vio durante la jornada del domingo en las playas del municipio de Telde, que a pesar del mal tiempo fueron ocupadas por un buen número de vecinos y foráneos.

"La nueva normalidad no es solo tener que convivir con el virus; la gente tiene que entender que ahora también debemos adaptarnos y cumplir unas nuevas medidas de seguridad", expresó ayer Ana Medina, una joven enfermera que pasó la mañana del domingo junto a su amiga Minerva Sosa, también enfermera, en la playa de Melenara. Ambas coinciden en que aumentar las restricciones para paliar los contagios es "el paso más lógico", pues por experiencia saben que una buena parte de la población ha ido relajándose con el paso de los días provocando así un repunte de víctimas por covid-19. De hecho, confiesan que les ha sorprendido que la gente acate la norma de usar mascarillas en los accesos a las playas y respeten la distancia de seguridad una vez instaladas en la arena. "Por lo general todo el mundo ha respetado estas medidas, que nos parecen estupendas", añaden.

Las sanitarias agradecen el cambio de actitud, así como la ayuda de los socorristas, que no dudaron en controlar si los bañistas cumplían con la nueva normativa "e incluso llamaron la atención de un señor que se encendió un cigarrillo", destacan. En ese sentido, consideran que la prohibición de fumar ha sido uno de los asuntos más polémicos y alertan que "es necesario, porque el humo del tabaco transporta pequeñas gotas de saliva a mucha más distancia", aseveran. Por otra parte, también coinciden en que los bañistas empiezan a respetar las medidas Ivana y su madre Carmen, vecinas de la zona de La Garita, que pasaron la mañana en la playa de su barrio. "Yo estoy muy de acuerdo con las restricciones que han puesto, porque hasta ahora la gente ha hecho un poco lo que les ha dado la gana", expresa, relatando que se ha encontrado situaciones incómodas en los que algunos individuos rehusaban usar la mascarilla en los transportes públicos o establecimientos. Resalta que el sábado pudo comprobar que la situación había tornado a más seguridad, pues hasta vio a una mujer entrar en el agua con mascarilla puesta. "Canarias se está relajando mucho, parece que se está vendiendo que aquí no hay muchos contagios pero ya estamos viendo lo rápido que está rebrotando el virus", sentencia.

Lo mismo piensan un grupo de jóvenes de La Gomera, que pasan sus vacaciones en la Isla. Sentados en un bordillo observan, siempre con la mascarilla puesta, las olas revueltas del mar. Llevan una semana en la Isla y aseguran que han notado el cambio del jueves (un día antes de que se impusiera la norma de usar mascarilla en espacios abiertos aunque mantengan la distancia interpersonal) a ahora. "En Las Canteras el día anterior a que anunciasen las restricciones sí vimos la playa un poco llena, sin mucha distancia entre los grupos; pero después hemos visto que la gente respeta bastante las medidas", asevera Sergio Mora. Por otro lado, su amiga Alba Febles confiesa que la juventud es poco consciente de lo que está pasando. "En nuestra isla vemos todos los fines de semana como se apelotonan más de 100 personas en los bares y en las playas, lo único que importa es la fiesta", expresa incrédula. "Sí, muchos se creen invencibles pero lo están haciendo fatal", sostiene Mora.

No todos consideran que la seguridad esté garantizada. María del Pino y Marta, vecinas del barrio de Melenara, creen que aún hay mucho recorrido por delante. "Nosotras creemos que las medidas se seguridad se ven poco, no creo que la gente respete mucho y tampoco notamos presencia policial en la zona para controlar", expresan disgustadas. Su hija Irene, con apenas unos seis años, tiene clara su opinión sobre qué debería hacerse para paliar los contagios. "Los parques deberían cerrarse si no se limpian, porque es muy peligroso", asegura convencida y recuerda que hay que usar la mascarilla.

Quizá faltan más restricciones, o quizá no. Aun y todo las actuales medidas no sólo se notan en la arena. En los paseos y en las terrazas se aprecia por lo general la presencia de las mascarillas y, sobre todo, la ausencia del tabaco (un hecho que hasta el momento jamás se habría pensado). Sosa y Medina, las sanitarias, responden a esto con alegría, aunque aún consideran que deberían aplicarse medidas más radicales como un segundo confinamiento. "Dudamos que pase porque en este país se prioriza la economía a a la salud", sentencian.