Telde duplica en diez días las sanciones por incumplir las normas sanitarias

A mediados de mes se registraban un centenar de infracciones por este motivo, mientras que en estos días ya suman más de 200. El oficial José Juan Florido asegura que los agentes que controlan diariamente las zonas del municipio más propensas a aglomeraciones, como el casco urbano o el barrio de Jinámar, zonas que registran el mayor número de contagiados, imponen una media de 40 multas diarias. La mayoría se dirigen a jóvenes menores de 30 años, e incluso a menores de edad. "Hemos tenido que llamar en varias ocasiones a los padres de estos chicos para que los vengan a buscar, porque son muy inconscientes", sostiene el policía, que añade que el cuerpo está preparando diferentes campañas con vídeos para fomentar el uso de la mascarilla.

Por otro lado, entre algunas de las actuaciones que se llevan a cabo está el uso diario de los drones para controlar la zonas con más riesgo, principalmente los parques municipales, en donde se reúnen usualmente un gran número de chavales. "Es un trabajo preventivo, lo que queremos es que la población sepa que estamos controlando y vigilando para garantizar la seguridad de todos", explica el oficial. El Ayuntamiento de Telde también está colaborando para mejorar la seguridad, y ya ayer anunció que solicitará más refuerzos de los cuerpos de seguridad del Estado con el fin de incrementar los controles, especialmente en zonas como las playas. Asimismo, hace apenas unos días procedió al cierre de todas las canchas deportivas, a petición de la propia policía. "Poníamos multas a grupos de jóvenes por no cumplir con el uso de la mascarilla, cuando a pocos metros habían canchas en donde se reunían un gran número de personas sin mantener distancias ni nada", asegura Florido. Desde el gobierno municipal también han decidido cerrar todas las asociaciones vecinales; restringir las visitas a los tanatorios y retransmitir los eventos culturales por streaming, prohibiendo la asistencia de público, entre otras medidas.

Los negocios de la zona de San Gregorio tampoco se quedan cortos. "Nosotros estamos sopesando atender solo pedidos para llevar y quitar el servicio de mesa", explica Celina Mendoza, que regenta junto a su marido la churrería Melián. Ahora mismo permiten solo la ocupación de cuatro mesas, prohibiendo el uso de las cinco restantes con el fin de garantizar la distancia interpersonal de un metro y medio. "Nuestra clientela está actuando muy bien, no hemos tenido problemas con nadie, pero vemos que se está disparando el número de contagiados y queremos ser precavidos", explica la churrera, que ante todo mantiene el buen humor y se viste cada día con una diadema en la que cuelga un cartelito que reza 'Eeeee, no te olvides de la mascarilla'.

María Ángeles Pulido, dueña de la tienda de ropa interior Julita (una de las más antiguas del municipio), ha invertido un dinero en mejorar la seguridad de su negocio y en el mostrador ha instalado una gran mampara de cristal. "Mis clientes están respetando, tienen mucha prudencia", explica agradecida, aunque admite que tiene miedo personal por la situación que se está viviendo alrededor del virus. "El negocio estas semanas está flojo, incluso más que cuando abrimos hace unos meses", analiza y llega a la conclusión de que al iniciarse la desescalada "las personas tenían más necesidad por salir, pasear y comprar".

En la plaza de San Gregorio siempre hay dispersos grupos de personas mayores sentados en diferentes bancos. "A mi lo que está pasando me da miedo; he dejado de ir a pasear a Las Canteras porque no es seguro, hay mucha gente", explica Manolo, uno de los vecinos del barrio que se encuentra al mediodía paseando por la zona comercial del municipio. "Me asombra que en apenas unas semanas hayan aumentando tanto los casos y es muy preocupante", asegura, pues Telde registra desde el inicio del estado de alarma un total de 108 casos, de los cuales 89 están en activo y corresponden en mayor parte a contagios de este mes.

Respeto de la ciudadanía

"Yo veo que la gente respeta, sinceramente", expresa por otro lado Miguel Toledo, un vecino de 61 años que asegura que la presencia policial ayuda mucho a evitar el incumplimiento de las medidas. Sin embargo, Juan Quintana y Antonio Torres, otros dos residentes de la zona, le contradicen y expresan que "hay mucho que no sigue las normas", y no dudan en señalar a algún viandante que fuma un cigarro sin preocupaciones, a pesar de que el Gobierno de Canarias prohibió esta práctica en vías públicas y terrazas para evitar más contagios.

Los que están seguros de estar a salvo son los vecinos del campo. Los residentes de los barrios de cumbre y medianía sienten más tranquilidad con respecto al coronavirus. "Ahora mismo vivir aquí se ha convertido en una bendición", asegura Samuel Ramírez, residente de La Gavia, que añade que por esta razón nota una revalorización de las zonas rurales de Telde. "Nos hemos fijado que muchos de los teldenses que poseen segundas viviendas en estos barrios han vuelto durante estos meses y también hay mucho interés por comprar residencias que llevan en venta desde hace años", sostiene, concluyendo en que la gente se siente más segura en estos espacios más aislados y en donde no se han registrados apenas positivos.