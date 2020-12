El sindicato CSIF ha denunciado las condiciones en las que se encuentran las dependencias de la Policía Local en el municipio de Telde, y acusan al concejal de Seguridad, Agustín Arencibia, de dejadez e incapacidad de gestión. Entre algunas de las deficiencias señalan humedades, una instalación eléctrica que no cumple con la normativa e incluso una plaga de cucarachas. El grupo de trabajadores han puesto en conocimiento de esta información a la Inspección de Trabajo, a la que señalan además la situación de la plantilla, que se encuentra bajo mínimos históricos con "grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes", sostienen en un comunicado, recalcando que los turnos apenas se cubren con cinco policías, lo que es insuficiente "para una ciudad de 102.000 habitantes, por lo que se están dejando de atender las demandas vecinales", añaden.

Por otro lado, detallan que las infraestructuras que albergan las dependencias policiales tienen una antigüedad de más de 50 años, carecen de mantenimiento y jamás han sido reformadas. Enumeran del mismo modo una serie de deficiencias como humedades; pisos sueltos o cableado tirado por todos lados. Sostiene que la instalación eléctrica es deficiente y no cumple con la normativa actual, presentando un grave riesgo de cortocircuitos e incendios. También destacan que el garaje policial se moja cuando llueve; que además la infraestructura solo posee un retrete y una ducha rota y oxidada que tienen que compartir 70 policías; los vestuarios carecen de salidas de emergencia o con falta de ventilación al estar las taquillas y cambiarse los agentes en el interior de las celdas de los detenidos.

"La situación de abandono es tan clara y palpable hacia este colectivo que, existiendo desde el año 2017 un requerimiento de la Inspección de Trabajo, en el que se instó al ayuntamiento a subsanar con carácter inmediato las deficiencias graves de los vestuarios por suponer un grave riesgo para la seguridad de los policías, imposibilitando su evacuación en casos de emergencia, han transcurrido 3 años y la administración no ha realizado acción ninguna", afirman y denuncian a su vez que debido al traslado del personal administrativo al nuevo edificio del Cubillo han quedado vacías las dependencias de la planta superior de la Jefatura, pero no pueden ser trasladados los vestuarios ni ser ocupadas por los agentes "al quedar las mismas en un estado ruinoso, con cajas y archivadores por los suelos, mobiliario roto y restos de suciedad y basura". Por otra parte indican que aún no se ha encomendado una limpieza y desinfección, encontrándose incluso plagas de cucarachas rondando las instalaciones. El sindicato también pone de manifiesto la falta de medidas de seguridad e higiene que se están llevando a cabo en las propias dependencias, pues sostienen que no se limpian diariamente las instalaciones y que ni siquiera se retira la basura de la papelera.

Por otro lado, explican que esta situación también afecta de forma directa a la ciudadanía ya que debido al mal estado del cableado de la red eléctrica, desde el pasado sábado día 22 de agosto los teléfonos de la policía que reciben las llamadas de emergencias no funcionan. "Este problema no se puede tratar como un hecho aislado, pues se repite continuamente, siendo cada vez más frecuente que la policía local no disponga de teléfono o sistemas operativos para atender las llamadas y emergencias ciudadanas, por caídas del sistema, siendo denunciadas en otras ocasiones por CSIF", aseveran los sindicalistas.

El grupo sindical afirma que estas quejas fueron puestas en conocimiento del concejal del área hace dos meses. "Se comprometió en buscar una solución a la mayor brevedad posible para el traslado de los vestuarios del garaje a la planta alta de la Jefatura y desinfección de las instalaciones y vehículos", aseguran desde CSIF, pero añaden que aún no se ha cumplido ninguna de sus promesas.