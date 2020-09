La Basílica de San Juan ha limitado las fiestas del Santo Cristo de Telde a las ceremonias religiosas para evitar aglomeraciones y cumplir con las medidas sanitarias impuestas para luchar contra el coronavirus. De este modo se han suspendido actos principales como el pregón o la bajada de la imagen, a los que acudían cientos e incluso miles de personas desde hace muchos años.

Asimismo, también ha debido suspenderse la procesión prevista para esta tarde y sólo se realizará la eucaristía, que comenzará a las 19.00 horas y será presidida por Francisco Cases, administrador apostólico de la Diócesis de Canarias. La ceremonia tendrá un aforo de 90 personas, aunque esta limitación no ha impedido en las últimas jornadas de las fiestas que el templo se llenase, e incluso algunos fieles esperasen en la entrada porque no pudieron coger sitio a tiempo en el interior. No fue posible la instalación de sillas en los alrededores de la Basílica como en años anteriores por órdenes del área de Sanidad, así que los asistentes -aproximadamente 50 personas- que no pudieron entrar en la iglesia esperaron de pie a que terminarse la eucaristía.

La imagen del Cristo permanece por primera vez a lo alto del altar, ya que el pasado sábado -12 de septiembre- no se pudo efectuar la tradicional y multitudinaria bajada para evitar aglomeraciones de fieles que quisiesen acercarse a rezar y como consecuencia no se realizará un acto de subida, sino una misa conmemorativa el próximo 22 de este mes, fecha en que se cerrarán las fiestas definitivamente. Por otra parte, desde mañana y hasta el 21 de septiembre se efectuarán eucaristías a las 8.30, 11.30 y 19.00 horas y la novena a las 18.30 horas.