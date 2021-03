“Le pedí que parase cuando me sentí fuerte psicológicamente”, ha relatado este lunes una joven que sufrió abusos sexuales por parte de su tío desde que tenía ocho años hasta los 11 u 12 que ella recuerde. En la vista oral en contra del acusado que tiene actualmente 25 años y cuya identidad no se revela para salvaguardar a la afectada, la víctima declaró a través de un biombo que si bien no recordaba exactamente las fechas, tenía claro que los abusos iniciaron desde que ella tenía ocho años y hasta que cumplió los 11 u 12 años ya que sucedieron en casa de sus abuelos en Telde en el periodo de tiempo en el que sus padres la dejaban al cuidado de ellos porque estaban trabajando. Igualmente aseveró que fue ella quien le pidió al procesado que parase porque entendió que “eso no estaba bien y me sentía fuerte psicológicamente para pedírselo”, aseguró.

En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía se desprendía que entre el 24 de abril de 2013 y diciembre de 2014 el procesado “la llevaba a su habitación y una vez allí, le realizaba tocamientos en los pechos, así como en la zona vaginal llegando en algunas ocasiones a introducir alguno de sus dedos en la vagina de la menor”. Sin embargo, la afectada relató que le tocaba en su zona genital estando ella sin ropa y negó que el encausado la penetrase con los dedos y que “cuando le dije que parase el cesó y más nunca volvió a pasar”.

El acusado por su parte, comenzó con su confesión en la que manifestó que “es verdad que hubo abusos pero yo era menor de edad”. Asimismo, agregó ante el magistrado Carlos Vielba de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que “no hubo penetración” y que ya fue condenado por estos hechos en un Juzgado de Menores tras llegar a un acuerdo en el que admitía lo sucedido a cambio de la medida de internamiento en régimen cerrado durante tres años así como la de asistir a un programa de educación sexual.

"Paré los tocamientos cuando tenía 15 años", alega el acusado

“Paré los tocamientos cuando tenía 15 años”, insistió el joven ya que aseguró que recuerda “como fue la última vez” y por el “arrepentimiento” que sintió cuando notó que la pequeña empezó a “normalizar” los abusos. “Fue en la cocina de la casa de mis padres, ella se sentó frente a mí y me percaté de que ella normalizó mi comportamiento y, al ver que mis padres me podrían descubrir, paré. Ella empezó a ver normal que yo le tocase la vagina y yo me di cuenta que no lo era y me dio vergüenza”, narró.

“Nunca quise hacerle daño”, aseveró al tiempo que dijo que no le introdujo los dedos porque en una conversación con su madre ésta le dijo que cuando a una mujer se les introduce “echa sangre”. “Todo empezó por un tema de curiosidad”, indicó a la vez que se escudó en que era un niño con pocos amigos y un padre evangélico con el que no podía hablar de temas sexuales al ser “un tabú”. Negó también haberle tocado los pechos porque “ella aún no tenía”.

La Fiscalía solicita menos pena

La Fiscalía rebajó la petición de condena de 12 a seis años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años y eliminó el acceso carnal, a la vez que explicó que los hechos sí comenzaron cuando la menor tenía ocho años y el acusado entre 14 y 15 -como admitió el procesado- pero que se prolongaron durante unos cuatro años cuando ya él había cumplido la mayoría de edad. Además, recalcó que incurre en el procesado las agravante de parentesco y por razón de edad.

La defensa por su parte, solicitó la libre absolución y que en caso de considerarse una sentencia condenatoria se tome en cuenta las atenuantes de reparación del daño -ya que el acusado indemnizó a la víctima con los 6.000 euros que ha pedido la Fiscalía- y la de dilaciones indebidas ya que la denuncia en su contra fue interpuesta en 2016 y no se llevó a cabo por lo penal sino hasta 2019 cuando se enteraron de este otro trámite a pesar de que en el acuerdo con el ministerio público, aseguraron, que quedaba claro que no había ningún procedimiento para que este volviese a ser juzgado como mayor de edad al tiempo que resaltó que desde el primer momento su defendido admitió los hechos. El juicio ha quedado visto para sentencia