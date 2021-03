El tenor Besay Pérez y la pianista Satomi Morimoto presentan en Telde su trabajo Íntimo

El concejal de Cultura, Juan Martel, explica que este concierto, que se celebrará el viernes 9 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, "es reflejo de la apuesta de Telde por potenciar la música clásica en la programación cultural del municipio, tal como ha quedado patente con el acuerdo alcanzado con la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria para incluir a la ciudad en el circuito de sus ciclos".

Satomi Morimoto se graduó en la Tokyo University of Arts and Music y realizó un Master Degree of Music y la diplomatura de Vocal Training Course of Music en la Guildhall School of Music and Drama (GSMD) de Londres. Como cantante lírica ha actuado como solista con la Orchestrio Zurich en Tokyo y en el Soprano Duo Concert de Tokyo. También ha dado recitales en la GSMD, en el Shinagawa Public Hall Curian, en el Yokohama Museum, en el Yokohama English Hall, el Tokyo Art Theatre, el Gotanda Planetarium de Tokyo, el Shinagawa Guild Hall, los auditorios de Lleida, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, entre otros. Ha actuado como cantante de jazz en festivales de Canarias, Brasil y Japón. Ha sido durante dos años organista en la St. Lukes Church en Londres y pianista repetidora en el Festival de Ópera de Tenerife en las temporadas 2004, 2009 y 2012. Desde el año 1994 hasta 2001 fue profesora de Canto y Piano en Tokyo. Ha actuado también en el coro de Tokyo Opera Singers bajo la dirección de Seigi Ozawa.

Por su parte, Besay Pérez es un tenor lagunero reconocido por ser una de las principales voces solistas del emblemático grupo Los Sabandeños y de la rondalla santacrucera U. A. El Cabo. Con tan solo 8 años, comenzó como solista en una rondalla, consiguiendo en la última década siete premios en el apartado al mejor solista y distintos reconocimientos. Destaca también su trayectoria en el ámbito folklórico habiendo sido integrante de grupos como Los Majuelos, participando durante los últimos años en los más prestigiosos festivales folklóricos regionales y nacionales como solista invitado. Su trayectoria musical recoge numerosos conciertos en toda la geografía española e internacional, participando en encuentros de solistas, proyectos culturales o como solista invitado con distintas formaciones sinfónicas.

Ha sido solista principal en el XXIII Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Tenerife junto a la soprano Ainhoa Arteta; tenor principal en la Antología de la Zarzuela organizada por la Fundación CajaCanarias y dirigida por la maestra y catedrática de canto María Orán; tenor invitado junto a la Orquesta Clásica de Lanzarote en el IV Concierto en Vela; y como tenor invitado junto a distintas bandas sinfónicas. También ha actuado junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez y junto a la Orquesta Nacional de Venezuela bajo la batuta de Alfredo Rugeles.