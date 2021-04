El Ayuntamiento de Telde, a través del área de Festejos, gastó 1.600 euros en la organización de un concurso de dj’s, enmarcado en los actos de las fiestas de San Gregorio, al que no se presentó ningún candidato y tuvo que cancelarse. La formación Ciuca, liderada por Juan Antonio Peña, manifiesta que el hecho de que se haya pagado por un evento que finalmente no se celebró supone “un verdadero escándalo y más cuando los concejales que aprobaron la iniciativa tuvieron conocimiento por el propio concejal de que el concurso no se efectuó”.

Por otro lado, señala que también se facturaron 2.800 euros por publicidad en medios de comunicación. “Hemos preguntado a distintos medios, pero nadie sabe nada del encargo”, expresa Peña, que asevera que esto le lleva a pensar que “también se facturó y el servicio publicitario no se prestó” y pide más responsabilidad política.