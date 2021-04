Los casos de desahucio no cesan en el archipiélago. Menos ahora que la pandemia ha causado una nueva crisis económicas y precipitado a muchas familias e individuos,, que han perdido sus principales fuentes de ingresos, a la pobreza. En este contexto entra en juego la emergencia habitacional, un concepto que existía antes de la intrusión del coronavirus y que ahora se ha visto agravado mucho más con la puesta en marcha de desahucios motivados por el impago de alquileres. La situación es gravísima y se personifica en muchos ciudadanos teldenses, por eso el Ayuntamiento solicitará al Gobierno de Canarias una partida económica específica para la compra y/o alquiler de viviendas que ceder a los más vulnerables del municipio.

La concejala de Vivienda, Carmen Hernández, fue la responsable de exponer los motivos y acuerdos de esta moción, presentada por el grupo de Nueva Canarias, que fue aprobada por unanimidad ayer en el pleno ordinario de abril. La responsable incidió en que desde la institución regional debían priorizar partidas para las entidades locales destinadas al fin de dar respuesta a los casos de emergencia habitacional. De este modo, además de pedir fondos para la compra de nuevos inmuebles, también resaltó la necesidad de que el Gobierno autonómico traspase la ficha financiera prevista para la construcción de viviendas, con el fin de que el Consistorio pueda agilizar los trámites y edificar nuevos inmuebles en un corto periodo de tiempo. “En Canarias hace más de diez años que no se construyen viviendas públicas”, recordó la responsable política, añadiendo que desde Fomentas tienen las herramientas necesarias para ejecutar esas edificaciones. En la misma línea la moción también incluye la petición a la institución regional de que culmine los edificios que permanecen inacabados en la ciudad, en muchas ocasiones propiedad de entidades bancarias, para destinarlos del mismo modo al uso residencial.

“Tenemos constancia de que existen por lo menos una treintena de piso vacías en el municipio”, resaltó por otro lado Hernández, para precisar que también es necesario que el Instituto Canario de la Vivienda efectúa un estudio del parque público de viviendas del municipio, para esclarecer cuáles se encuentras deshabitados o habitados de forma ilegal con el fin de recuperarlos y proceder a una segunda adjudicación. La oposición se mostró conforme con lo expuesto, aunque no faltó igualmente el debate. La portavoz de Unidas Podemos, Esther González, llegó a considerar que “me parece hasta inmoral que nos estemos centrando en lo que no puede hacer Telde y no en lo que sí puede hacer”, sostuvo y criticó que las partidas de ayuda al alquiler que aprueba el área de Servicios Sociales “parece que no suelen llegar”.

Otros asuntos de la sesión plenaria

Vías y obras: Arreglo de la GC-130

Telde solicitará al Cabildo de Gran Canaria que arregle la carretera GC-130, que conecta el barrio de El Ejido con el cruce de Los Pechos. La propuesta fue presentada por Juntos por Telde, solicitando además que se ejecute con urgencia el rebacheo de los agujeros más grandes para evitar que puedan producirse accidentes.

Seguridad: Violencia de género

El Partido Socialista instó al Gobierno local mediante una moción a que crease una unidad especialde atención a las víctimas por violencia de género en la Policía Local. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los votos en contra del grupo de gobierno, que argumentó que por el momento el cuerpo de seguridad no tenía medios suficientes.

Educación: Ayudas para transporte

Otra de las propuestas que se elevó al pleno tenía que ver con solicitar fondos al Gobierno para destinar a planes de ayuda municipales al estudio y al transporte para los estudiantes con alguna discapacidad. El punto fue aprobado parcialmente, pues el grupo de gobierno rechazó municipalizar el servicio de traslado, como solicitaba el PSOE en un apartado de la moción.

Contratación: Facturas pendientes