La sala de exposiciones de las Casas Consistoriales de Telde inaugura el día 4 de mayo la muestra del artista Víctor Jesús García Martínez, Leiko, titulada ‘Homínidos extintos’, que podrá verse en dicho espacio cultural hasta el próximo día 28 de mayo.

La citada exposición está organizada por el Departamento de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, contando con la colaboración de la concejalía de Cultura del ayuntamiento de Telde. Se trata de una de las muestras incluidas en el circuito de artes plásticas denominado ‘Itineraria’, que la consejería que dirige Guacimara Medina ha ido trasladando a lo largo del presente año por distintos espacios culturales de los municipios de Gran Canaria.

La exposición de Leiko en Telde puede visitarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. La serie ‘Homínidos extintos’, según Leiko, alude a la frágil certeza que ampara todo lo relativo a la evolución humana como especie. El conjunto exhibido es un compendio de retratos de criaturas posibles que poblaron nuestra prehistoria y que, a fuerza de integración, asimilación y descartes, quedaron estampadas en nuestro ADN. «Son retazos de hombre, de animal, de plantas y todo cuanto habitaba la naturaleza. Los «trozos» se integran y se desgajan para dar lugar a nuevas criaturas, el ciclo tiende al infinito. Cada vez emergen nuevas criaturas que no son otra cosa que nueva distribución de las piezas del puzzle de la vida. El grabado a relieve, con su versátil proceso reproductivo es el camino mágico para moldear mis retratos”, subraya Leiko. Desde 2014 viene trabajando este creador esta serie y trabaja el grabado en relieve para plantear su propuesta. «La evolución antropológica, y la de mis homínidos no tiene pausa, la interacción no conoce límite. Como el juego mismo del ADN trazando nuestra azarosa, pero imparable evolución”, concluye Leiko.