Vacaciones que cambiarán las reglas

Se cocina un gran cambio. La touroperadora TUI, en colaboración con la compañía Corendom y el gobierno de Holanda, ponen en marcha este ‘viaje piloto’; una prueba de fuego que esclarecerá si es seguro viajar en tiempos de pandemia. Del resultado de este ensayo práctico dependerá la toma de decisiones de muchos otros países de poner a punto sus aeródromos para las salidas y las llegadas, por lo que ahora todo el mundo tiene los ojos puestos en el Archipiélago y en el movimiento de estos turistas, un total de 177, que tendrán plena libertad para visitar la Isla durante su estancia hasta el próximo 8 de mayo.

Eso sí, cumpliendo con todos los protocolos impuestos tanto en el hotel como las medidas sanitarias que estipula el Gobierno de Canarias. Aún así las sensaciones son de plena liberación y tampoco les será difícil acatar las normas. Todos los pasajeros se hospedan en el hotel RIU Gran Canaria, ubicado en Meloneras, contando con los servicios del ‘todo incluido’. El touroperador escogió este complejo “porque fue el primero que el 19 de junio de 2020 reabrió sus puertas tras el confinamiento”, explicó hace unos días con orgullo Maurice Damon, jefe de Ventas de RIU en Canarias. Los pasajeros tuvieron que costearse ellos mismos el viaje, por un total de 799 euros. El precio incluye el aparcamiento en el aeropuerto de origen y las pruebas diagnósticas que habrán de realizarse.

“Espero poder sentir que las cosas vuelven a ser normales; llevamos mucho tiempo aguantando restricciones por esta situación del covid y realmente quiero disfrutar de unas buenas vacaciones”, explica Femqe, una de pocas seleccionadas para formar parte de esta suerte de experimento. Es la primera vez que visita las Islas Canarias, aunque admite que desde que supo que el destino sería España corrió a inscribirse para conseguir una plaza. “Me encanta España, por esto tenía tantas ganas de venir”, sostiene con una sonrisa y su maleta en la mano. Viene sola, pero no le importa porque cree que la oportunidad realmente merece la pena.

Más de 65.000 neerlandeses se inscribieron por vía online para ser partícipes de este primer viaje a un país extranjero, después de que su Ejecutivo estatal anunciase que desaconsejaba del todo que los ciudadanos tomasen un avión a cualquier otra parte. No está prohibido, pero hasta ahora ninguna touroperadora había decidido organizar un viaje y las ganas de volar de muchos holandeses se han incrementado con rapidez desde diciembre. De hecho, una vez TUI anunció este proyecto, en la página web se apuntaron 45.000 personas en tan solo dos horas.

“Me parece increíble que me haya sido seleccionado yo entre tantas personas, éramos muchísimos los que nos quisimos apuntar a este viaje; la verdad es que me siento muy feliz”, sostiene Sandra, de 48 años, que vino acompañada de su cuñada. La señora añade que todo el proceso para inscribirse lo efectuó digitalmente y que la noticia de que era una de las elegidas se la comunicaron la semana pasada. “En nuestro caso creo que somos muy afortunados”, añade por otra parte Petra, que admite en contraste que más que playa prefiere la montaña de Gran Canaria. “Esta es la tercera vez que estoy aquí y lo que me gustaría hacer ahora, junto con mi marido, es alquilarnos un coche y ver la cumbre”, explica con ilusión.

Los requisitos para apuntarse en esta experiencia solo consistían en tener la edad comprendida entre los 18 y 70 años y no pertenecer a los grupos de riesgo sanitario. La compañía finalmente seleccionó mediante un sorteo a menos de 200 pasajeros, de edades dispares y con un equilibrio entre hombre y mujeres para asemejar lo que sería un vuelo usual a Canarias. Con ellos además viajaron algunos representantes de la touroperadora, delegados del gobierno y algunos periodistas neerlandeses para dejar constancia de la experiencia del viaje.

“Teníamos muchísimas ganas de viajar porque desde que comenzó la pandemia no hemos tenido la oportunidad, queríamos coger sol de una vez”, expresa entre risas Yammiak, un joven de 27 años que viajó acompañado de su novia, pues una vez seleccionados los pasajeros tenían la posibilidad de invitar a varios familiares y amigos a formar parte del grupo. “El vuelo fue muy bien, tuvimos que seguir más reglas de los que estamos habituados pero lo entendemos perfectamente y aún así se nos hizo ligero”, confiesa.

Quizá las ganas de hacer algo diferente, alejados de casa, incrementen las ganas. Puede ser este el caso de Cathelijne, una jovencísima holandesa que también forma parte de este gran grupo. De hecho, puede que sea la más joven de los que viajaron ayer, con tan solo 18 años. Acompañada de su hermana Madelier y de su amiga Isabel, tiene muchas ganas de conocer la Isla. “Es la primera vez que estamos todas aquí y además es la primera vez que viajamos desde que comenzó toda esta locura del coronavirus y nos moríamos de ganas”, añaden con entusiasmo, esperando poder llevar sus vacaciones con la mayor normalidad posible y, sobre todo, disfrutando del buen tiempo que hace en el sur. Muy pocos de los viajeros saben hablar en español. Sin embargo, la joven Anae sí tiene algunas nociones y está deseando ponerlo en práctica estas vacaciones. “Tengo muchísimas ganas, quiero ver todos los lugares bonitos de la Isla y comer su comida típica”, añade de su parte.

Según comentaron los turistas, en su país no cuentan con tantas restricciones como en España y consideran que Canarias es un destino bastante seguro, por lo que no tienen miedo. “No tenemos que llevar mascarilla para estar por la calle y ya nos quitaron el toque de queda”, sostiene por otro lado Mark, de 44 años, que aunque decidió viajar completamente solo, hizo amigos durante el vuelo. “El interior de los restaurantes, por ejemplo, están cerrados, pero las terrazas siguen abiertas; ahora bien, solo va la gente que se quiera mojar”, añade riendo el turista, que confiesa que deseaba alejarse del frío clima de su país en esta época.

Y lo único que ha tenido que hacer para ello es una PCR unos días antes de partir para comprobar que no están contagiados de la covid. En este proceso fallaron tres pasajeros, que no pudieron subirse al avión y fueron finalmente intercambiados por otros tres participantes que habían quedado fuera en la primera selección. Según explican trabajadores de la compañía, en el aeropuerto de Schiphol-Ámsterdam, se encontraban diez suplentes a la espera de alguna baja de última hora.

Asimismo, los pasajeros deberán realizarse otra un día antes de marcharse, así como una prueba de antígenos. Los resultados, que serán analizados unos días más tarde, esclarecerán si es posible volver a organizar vuelos, lo que será esencial para reactivar el sector turístico. Otros países como Alemania, Bélgica o Reino Unido podrían decidir si permitir los vuelos a Canarias a partir del resultado de este viaje piloto. De esta forma, la vista está echada esta semana en Canarias. Y de la isla de Gran Canaria en particular.