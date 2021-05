«El Carnaval es un rico campo de experimentación del teatro en Canarias»

El diseñador de vestuario y especialista en caracterización teldense Nauzet Afonso ha trabajado en infinidad de producciones escénicas de distintas compañías de Canarias, desde Acelera a Unahoramenos, pasando por Clapso o 2RC. Considerado como uno de los mejores profesionales en su campo, Afonso señala que el ámbito del carnaval es donde más han crecido las posibilidades de aplicación y experimentación de los nuevos productos y materiales que luego son implementados en el diseño de vestuario y maquillaje que lucen actores y actrices sobre los escenarios canarios. «Por eso en las islas, aunque no nos lo creamos, estamos a la vanguardia con respecto a otros profesionales de otras comunidades españolas que trabajan en la producción teatral».

El teldense, profesor asistente de caracterización en la Escuela de Actores de Canarias, impartirá en mayo, en el Castillo de Mata, el primero de los talleres previstos este año en el marco del Laboratorio Galdós Internacional, un taller de autocaracterización que permitirá que tanto actores como actrices, así como cualquier persona vinculada al equipo artístico de una compañía teatral o productora cinematográfica, adquiera nociones esenciales alrededor de la técnica del maquillaje, efectos especiales y la caracterización, manejando todo tipo de productos, materiales y herramientas, empleados habitualmente en las grandes producciones escénicas.

«Más que autodidacta, soy novelero», admite este admirador de la estética infantil Disney, Tim Burton, del Circo del Sol o de la diseñadora británica Jenny Beavan, ganadora de varios Oscar por ‘Una habitación vistas’ o ‘Mad Max’. Viaja con una libreta en la que apunta sus ocurrencias. “De hecho, la fantasía integrada por plumas y pedrería blanca de la última reina del Carnaval, ‘Volar sin alas’, que lució Erika Echuaca Sebecon en la gala de 2019, la trabajó en uno de sus viajes. Suele consumir musicales y el último que ha podido disfrutar ha sido ‘El médico’, basado en la novela homónima de Noah Gordon.

Según explica Nauzet Afonso «tanto la caracterización como el vestuario son instrumentos esenciales en el contexto de una producción. La imagen es primordial a la hora de transmitir emociones en cualquier espectáculo. Junto a la escenografía y el vestuario, el maquillaje es esencial para la creación de los personajes. Los materiales con los que trabajamos forman parte de la construcción de los personajes. Lamentablemente, por desconocimiento del correcto uso y aplicación de los materiales existentes en el mercado a nuestra disposición, los resultados en muchas ocasiones no son los deseados». En este taller trabajará con productos poco conocidos y nada convencionales empleados tanto en el cine como en el teatro, principalmente en musicales, como el agua y supra ‘colour’, materiales de efectos especiales o prótesis 3D de látex, entre otras. «Son técnicas poco empleadas teatralmente porque son efectos muy caros», señala.

«Profesionalmente en este campo estamos a la altura de cualquier producción de la península o incluso en mejor disposición. Conocemos muchos materiales gracias al carnaval que apenas son conocidos fuera de Canarias. Este evento ha sido una fuente de inspiración, experimentación y crecimiento profesional». Como ejemplo recuerda que el actor Mariano Peña, protagonista principal hace unos años del montaje ‘Cuento de Navidad’ de Acelera Producciones en el que Afonso firmó el diseño de vestuario y la caracterización, lo felicitó al quedarse sorprendido por el óptimo resultado de un fijador especial aplicado a la peluca que debía llevar en la función, que nunca antes nadie en los múltiples trabajos que ha protagonizado le había dicho que existía.

«En todos los ámbitos en los que trabajo me divierto mucho y no podría elegir entre la caracterización o el diseño de vestuario. Tengo una relación entre todas las disciplinas que me ayudan a definir mis propuestas. No me considero ni maquillador ni figurinista. Me considero artista», añade.

Para Nauzet Afonso se producen todavía desequilibrios estéticos en las producciones escénicas en Canarias por distintas razones. «Entre ellas, el ajuste presupuestario al que están sometidas muchas de ellas y el criterio del director de primar el vestuario o la escenografía en detrimento del maquillaje, dejando que sean los propios actores y actrices los que se maquillen».

«A diferencia del cine, en el teatro no contamos con la postproducción o la creación de efectos por ordenador, solo nos valemos del maquillaje que, además, debe aplicarse en todas las funciones que tienen lugar en directo de igual manera. Eso implica que si queremos transformar a un actor debemos utilizar meramente productos cosméticos y prótesis para conseguirlo», expone Afonso.

«Tu trabajo es sumamente importante. Asumo el proceso partiendo de la premisa ensayo-error. Cualquier elemento añadido mal diseñado podría provocar problemas al actor o la actriz a la hora de respirar, moverse en el escenario o al hablar. Por ello hay que testar todos los elementos antes de un estreno de acuerdo a una planificación coordinada con la dirección y la producción ejecutiva. El maquillaje y el vestuario deben adaptarse cien por cien a la historia y a los personajes», concluye.

Su último trabajo fue ‘Nacer en el mar’, un montaje de Unahoramenos, productora con la que ha firmado las anteriores entregas vinculadas al Laboratorio Galdós, ‘Ana, también a nosotros nos llevará el olvido’ y ‘El último viaje de Galdós’, y para la que ya trabaja en el primer título de la nueva trilogía que será estrenado en septiembre próximo, ‘Clara y el abismo’, en el que avanza que si habrá mucha caracterización con el uso de calotas de látex. Otros trabajos suyos destacados en su trayectoria son ‘Encantada, un conjuro musical para toda la familia’, ‘El Eunuco’ y ‘Cuento de Navidad’, de Acelera Producciones, ‘En estado de show’, ‘La fábrica de los deseos’ (dirigida por el propio Afonso) y ‘La Maldita Puerta de una casa encantada’, de Anartistas.