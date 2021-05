Los antiguos empleados del Paco Artiles vuelven a manifestarse para reclamar su reapertura

El polideportivo Paco Artiles continúa cerrado y algunos de sus antiguos trabajadores no dudaron en manifestar ayer su desesperación con pancartas durante el acto de homenaje a los sanitarios que celebró el Ayuntamiento de Telde en El Calero. El alcalde, Héctor Suárez, y la vicealcaldesa, Carmen Hernández, no dudaron en acercarse tras el evento para trasladar los procesos que sigue la institución local para efectuar cuanto antes la reapertura del complejo. En concreto, Suárez destacó que ya habían recibido los primeros informes jurídicos que avalaban la decisión del gobierno de remunicipalizar el servicio. Sin embargo, los empleados admitieron que no pararán hasta ver resultados y confesaron que ya tramitaban las denuncias al Consistorio y a la antigua adjudicataria.