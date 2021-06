La formación política asevera que los informes jurídicos no avalan que el Ayuntamiento de Telde asuma a la plantilla del polideportivo Paco Artiles, que cerró hace un mes tras concluirse el contrato con la concesionaria del servicio.

Juan Antonio Peña, portavoz del partido, asevera que solicitaron por registro los documentos necesarios después de que el alcalde, Héctor Suárez, manifestase en una Junta de Portavoces que el Consistorio ya contaba con la aprobación de la Asesoría Jurídica a través de un informe para gestionar de forma directa el centro y para asumir a los trabajadores que quedaron sin empleo tras su cierre repentino, derivandolos al área de Deportes. El concejal asevera que la Asesoría ratifica en el escrito jurídico que no se puede «justificar una decisión unilateral por parte del Ayuntamiento de Telde de incorporar a los trabajadores de la empresa porque se estaría asumiendo obligaciones y responsabilidades que no le corresponden».

En este sentido, desde el partido señalan que Suárez no sólo mintió a los concejales de la oposición sobre este asunto, sino también a los propios empleados del complejo deportivo. «Veo lamentable e innecesario que no se esté siendo transparente en la gestión, principalmente mintiendo en temas tan delicados como los presentes, y que el informe lo haya ocultado, ya que en ningún momento se le ha trasladado a los trabajadores”, añade Peña, que solicita que el Ayuntamiento continúe organizando reuniones semanales y a buscar de manera inmediata alternativas a sus puestos de trabajo, «por si el plan actual no se puede realizar».