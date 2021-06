El Gobierno de Telde prepara la aprobación definitiva del Plan General

El alcalde resumió en la ponencia, titulada Un plan para la transición económica y social de Telde, las líneas políticas que ha seguido durante los dos años que ha estado al frente del municipio, destacando los logros de la Corporación en este periodo y, sobre todo, subrayando la estabilidad que ha supuesto el pacto del tripartito, compuesto por Coalición Canaria, Nueva Canarias y Más por Telde. Asimismo, teniendo en cuenta que en una semana se producirá el cambio de Alcaldía (dando paso a Carmen Hernández como la nueva regente de Telde), Suárez aprovechó la sesión para adelantar las estrategias en las que se basará la administración para garantizar el buen desarrollo de la ciudad en los próximos años, recogidos en el Plan General de Ordenación.

“Un cambio real no se podrá lograr si no somos capaces de ordenar y diseñar la ciudad”, expresó durante el discurso, incidiendo en la necesidad de aprobar el documento, que supone la pieza fundamental para “alcanzar la estabilidad que no se ha experimentado en la ciudad en muchos años”. El PGO fue aprobado inicialmente en el año 2013. Desde entonces ha estado abierto a las aportaciones de los diferentes grupos políticos y a la participación ciudadana en un largo periodo de exposición pública. Durante este proceso ha sufrido algunos obstáculos, como la aprobación de la nueva Ley del Suelo, que ralentizó los trámites. “Lo más importante sin lugar a dudas es que ya cuenta con la memoria ambiental aprobada”, anunció el alcalde. El líder municipal insistió en que en estas circunstancias derivadas por la pandemia era preciso acelerar los procesos para sacar adelante este documento. “El mundo experimentará importantes cambios en los próximos años y se están poniendo en marcha herramientas para ello; no podemos volver a ser los últimos de la fila”, subrayó.

Hace casi dos décadas que se aprobó el vigente Plan de Ordenación, lo que ha supuesto la paralización de grandes inversiones en la localidad. Suárez se hizo eco de este problema, admitiendo que “carecer de un plan actualizado ha impedido que el municipio sea más atractivo, perdiendo oportunidades de desarrollo fundamentales para el crecimiento económico y social”. Sin embargo de ahora en adelante lo planes son diferentes. El Gobierno presenta un nuevo documento que conseguirá desarrollar nuevas zonas estratégicas esenciales para el municipio para que incidan directamente en la economía local. En este sentido, adelanta uno de los proyectos más destacados.

Entre las urbanizaciones de Arauz, La Vega y El Contrapeso pretenden alzar en unos años un nuevo sector en donde se contempla la instalación de infraestructuras hoteleras; comerciales; sociosanitarias y deportivas gracias al soterramiento de la circunvalación (la GC-100). Esta acción conseguirá “eliminar las barreras físicas entre los barrios, lo que permitirá que la ciudad crezca siendo más accesible y desarrolle un entorno con una de las zonas comerciales más atractivas y potentes con capacidad para acoger a muchísimos inversores y empresarios que generarán a su vez empleo”, expresó Suárez. A este plan se le suma un nuevo acceso al casco municipal desde la urbanización de La Vega, contando con la instalación de una estación central del futuro tren de cercanías con el que contará el municipio. Pero no es la única actuación relevante en materia de movilidad, ya que el Gobierno local plantea varios proyectos estrella para conectar grandes núcleos con corredores peatonales y ciclistas.

“No cabe duda que potenciar la movilidad sostenible no es posible si no hay una conexión entre el casco y la costa del municipio”, sostuvo convencido. Por ese motivo, se contempla la creación de un nueva vía para peatones y bicis que conectará el barrio de San Juan con La Garita. Sobre este sector también anunció la mejora del acceso con vehículos a la costa mediante la ampliación de diez metros de uno de los márgenes de la avenida del El Cabildo y la creación de un paso elevado que cruce la GC-1 para alcanzar la plaza de Lomo de Los Melones. Por otro lado, para rebajar la densidad del tráfico desde la autopista se creará un nuevo acceso a Telde por el Barranco Real. Este vial tendrá doble sentido y contará con aceras anchas y carril bici. “Esto permitirá convertir a la carretera de La Pardilla en una vía unidireccional dotándola de la seguridad necesaria para sus usuarios”, expresó el mandatario.

Suárez recalcó que el documento recoge además soluciones para otros problemas históricos del municipio como la escasez de vivienda pública. En este ámbito se prevé suministrar suelo suficiente para la construcción de 1.400 inmuebles residenciales de protección oficial. Desde el Ayuntamiento ya han puesto en marcha la maquinaria para localizar parcelas municipales que poner a disposición del Gobierno de Canarias; en concreto, 878 estarán ubicadas en suelo urbano consolidado y 541 en suelo urbano consolidado. “Esto resolverá uno de las principales problemas que tenemos en el municipio: el gran número de ciudadanos que esperan recibir una vivienda digna para su desarrollo personal y familiar”, añade.

También presenta proyectos de rehabilitación y mejora de las áreas industriales, que suponen el mayor motor económico del municipio en la actualidad. En concreto, adelanta que efectuarán actuaciones en los núcleos infradotados; Cruz de La Gallina, Lomo La Francia y Bocabarranco. Para ello plantean nuevas vías de acceso, más zona de aparcamiento y la ejecución de cambios a nivel estético, entre otras iniciativas.