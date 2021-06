Héctor Suárez anima a los jóvenes a seguir arbitrando a pesar de su agresión

La violencia volvió este fin de semana al fútbol regional en Gran Canaria. El vicealcalde del Ayuntamiento de Telde, Héctor Suárez, fue atacado el pasado viernes tras concluirse un partido de Primera Aficionados entre la unión deportiva de Piletas, de Las Palmas de Gran Canaria, y el Barrial, del municipio de Gáldar, en el que actuaba como árbitro principal. El suceso sorprende negativamente al representante político, pero anima a los más jóvenes a que continúan trabajando sin miedo en esta profesión y condena de todas las formas la violencia.

La agresión comenzó cuando se dirigía junto con sus asistentes a la caseta para cambiarse y fueron rodeados en el proceso por los jugadores del equipo galdense y sus aficionados. “Me preocupé bastante porque primero uno de los jugadores agredió a uno de mis compañeros, que además es menor de edad, e intentó tirarlo al suelo; cuando fui a ayudarle fueron hacia mí y aunque pude apartarme, llegaron golpearme en el lateral de la cabeza”, expresa, aseverando que no sufrió ninguna secuela. Sin embargo, el concejal confiesa que “me preocupa que se produzcan sucesos violentos como estos”, pero anima sobre todo a los jóvenes a que no se desmotiven por este tipo de experiencias, que no se dejen intimidar ni que pierdan la motivación.

Estos incidentes fueron denunciados también por la federación interinsular de fútbol, que comunicó los hechos unas horas más tardes. Además de las agresiones, también se produjo otro brote violento a pocos minutos de la finalización del partido, cuando se expulsó al jugador número 10 del Barrial y este insultó a uno de los asistentes. Suárez añade además que en los 20 años que ha dedicado al arbitraje “jamás había pasado por algo así; he podido vivir momentos desagradables y tensión, pero nunca me ha habían agredido en los más de 2.000 partidos en los que he trabajado”, añade incrédulo. Asimismo, admite que aún no conocen la identidad de la persona que le atacó. “Fue un aficionado del equipo de Barrial, así que le hemos pedido a la unión deportiva que nos ayude a identificarlo para que responda por lo que ha hecho”, sostiene Suárez, que por otro lado señala que nunca dejará de arbitrar por lo sucedido. “Es algo que desgraciadamente ha pasado, lo condeno, pero seguiremos adelante; de hecho, mis dos compañeros y yo teníamos otro partido al día siguiente y asistimos sin mayor problema, no hemos perdido la ilusión por este deporte”, señala.

Por otra parte, manifiesta que es preciso que las instituciones públicas se impliquen para evitar la violencia en el deporte y destinen más recursos para trabajar la salud mental. “Habrá que invertir más en educación y concienciación, no sólo para los menores, sino también para los propios adultos”, considera.