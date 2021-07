Peligra la realización de la Majadilla Trail por su cancelación apenas una hora antes

La cancelación de la Majadilla Sunset Trail el pasado sábado, a apenas una hora de su inicio, ha causado un gran revuelo durante el fin de semana. Lo peor es que quizá no pueda siquiera aplazarse su celebración y tenga que ser cancelada definitivamente. Los participantes de las pruebas, así como los miembros de la organización -el patronato de fiestas del barrio- y los propios vecinos no han dudado en manifestar públicamente su indignación por la suspensión del evento, que llevaba organizándose desde octubre del año pasado.

El Ayuntamiento retiró la autorización para efectuar la carrera avalándose en la alerta por altas temperaturas que estipuló el Gobierno de Canarias el pasado viernes, así como en un informe del técnico del Plan de Seguridad redactado el mismo sábado por la mañana en el que se recomendaba la suspensión del evento y se eximía de la responsabilidad en el caso de que se continuase adelante. Aún así, desde la organización no dan crédito aún a lo sucedido y aunque esperan poder realizar el evento más adelante, desconocen si será posible.

«Cambiamos el recorrido el día anterior y el Ayuntamiento se mostró conforme» Nelson Alonso - Director de la carrera

“En el caso de que nos veamos obligados a suspenderlo, nos encargaremos de devolver el dinero de las inscripciones a los participantes; pero también tendremos en cuenta los daños, porque el evento finalmente no se realizó por una suspensión más que dudosa”, expresa Adrián González, uno de los organizadores.

Un total de 450 personas se inscribieron a la competición, que contaba con tres modalidades: de 40 kilómetros, de 20 y de ocho. Una treintena de corredores llegaron durante los días anteriores a la Isla, procedentes de múltiples localidades de la península e incluso de países extranjeros. Desde el patronato financiaron los alojamientos en el hotel Siglo XVI de San Juan, así como en el hotel rural de El Cortijo, cubriendo la totalidad de las plazas de estos complejos. Asimismo, calculan que en total pudieron invertir unos 30.000 euros en los preparativos.

Nelson Alonso, director de la carrera, expresa que desde que conocieron la alerta por altas temperaturas decretada por el Gobierno de Canarias en la mañana del viernes, estuvieron gestionando para cambiar el recorrido de la prueba más larga, para evitar las zonas donde más calor pudiera hacer. “Llamamos a todos los participantes de esta modalidad, uno por uno, para comunicarles que la prueba consistiría en realizar el recorrido de 20 kilómetros dos veces seguidas”, asegura, así como añade que todos los corredores se mostraron conformes. Por otro lado, afirma que de la misma manera se notificó al Ayuntamiento de Telde de sus pretensiones. “Nos dijeron que si cambiamos esas directrices entonces sí que podríamos hacerla, pero después nos avisaron a una hora y media del inicio del evento que se cancelaba y nos quitaron todos los recursos municipales”, añade.

«Tenemos que valorar los daños, pues el evento no se realizó por una suspensión más que dudosa» Adrián González - Organizador del evento

Desde la administración pública, sin embargo, comunican que desde el miércoles -cuando se efectuó la rueda de prensa- manifestaron a la organización de la prueba que era preferible aplazar el evento, reiterando su recomendación tanto el viernes como el mismo sábado por la mañana.

El director del Plan de Seguridad presentó un informe horas antes de que se efectuase la carrera anunciando que se eximía de cualquier responsabilidad, por lo que el área de Seguridad, dirigida por Agustín Arencibia, decidió decretar su suspensión para evitar riesgos por el calor. Asimismo, los operativos de Policía y Protección Civil debían estar disponibles por si sucedía cualquier otra emergencia durante el tiempo de la alerta.

“En el informe técnico se expresa que es recomendable que se suspenda la prueba, pero no obliga a suspenderla directamente”, sostiene González, que por otra parte asevera que el sábado la alerta por temperatura no era naranja, sino amarilla, y podría haberse efectuado. “Actuaron de forma muy rápida, hemos visto muchas cosas que no tienen sentido y pensamos alegar”, añade. Por otro lado, José Antonio de Pablo, un conocido comentarista de maratones que se trasladó desde el País Vasco para conducir el streaming junto con Rafael Falcón, efectuó un vídeo para las redes sociales mostrando su desaprobación por la forma de actuar de la administración.

«Jamás había visto algo como esto en todos los años que llevo trabajando en el mundo del trail» «Tenemos que valorar los daños, pues el evento no se realizó por una suspensión más que dudosa» - Comentarista

“Jamás había visto una cosa parecida en todas las carreras en las que he participado”, sostuvo en relación a la suspensión, agregando en cuanto a las temperaturas que en otros eventos deportivos los corredores profesionales aguantan temperaturas de hasta 40 grados.