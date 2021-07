Cuando uno piensa en Canarias es poco probable que Telde resuene en la cabeza como una de las localidades donde pasar las vacaciones. Quizá no resalte por las playas infinitas de arena blanca, pero es un error pensar que el municipio no posea los recursos suficientes como para atraer a los foráneos. «Es el paisaje de la historia», resalta el cronista, Antonio González Padrón, resaltando que el municipio cuenta con 660 años de historia. «Algo que no puede decir ninguna otra ciudad canaria», destaca. Y eso es lo que los alumnos del programa de formación en alternancia con el empleo (PFAE) Rincones, orientado a las enseñanzas en el sector del turismo, quieren demostrar a todos.

La riqueza de su cultura literaria; la importancia de su patrimonio arqueológico e incluso el potencial comercial que posee han sido algunos de los aspectos que han querido resaltar en los trabajos que han ejecutado como parte de la formación y las prácticas durante su participación en esta iniciativa impulsada por la administración local y el Servicio Canario de Empleo. Los jóvenes, un total de 15 chicos y chicas de entre 18 y 30 años, presentaron ayer en un acto oficial los materiales promocionales que han efectuado con la intención de difundir los valores del municipio y atraer la atención de los turistas.

Desde la playa de Ojos de Garza hasta La Restinga. El folleto Sumérgete en Telde proporciona información de todo su litoral costero, señalando mediante un mapa de elaboración propia la ubicación de todas las calas y aportando información de cada una. Asimismo detallan cuales son las mejores zonas para realizar actividades deportivas como el buceo o el surf. Por otra parte, Un paseo por San Gregorio, también en formato papel, indica los espacios emblemáticos del barrio comercial como la iglesia o la zona comercial abierta.

Todas las fotografías que aparecen en estos libretos han sido ejecutadas por los alumnos y los textos están redactados tanto en inglés como en español. «Tuvimos que realizar una investigación previa y visitar los lugares seleccionados, no fue fácil porque el tiempo no acompañaba para hacer las fotos. Este año ha llovido mucho», explicaron las implicadas. Su trabajo será repartido entre los comercios y negocios del municipio, así como en el centro de información turística -situado en el primer piso de las Casas Consistoriales, en el barrio de San Juan-. Asimismo, también se ejecutaron rolls up con imágenes del barrio histórico de San Francisco y el yacimiento de Cuatro Puertas.

Noelia Herrera y Raquel Artiles presentaron además dos vídeos promocionales bajo el nombre de ¿Has estado alguna vez?, en donde muestran la amplia oferta turística desde la costa hasta la montaña del municipio. Los alumnos del programa trabajaron en todos los ámbitos de la producción de estas piezas audiovisuales, desempañando funciones como operadores de cámara hasta montando el material final (con lo que estuvieron tres meses enteros por la complejidad de la tarea). Este trabajo ha sido promovido principalmente en redes sociales.

Finalmente, las alumnas Elena Correa y Patricia Santana presentaron Caminos de tinta, una propuesta de ruta histórico-artístico por los espacios frecuentados por los poetas de la escuela lírica de Telde (Saulo y Julián Torón, Montiano Placeres, Hilda Zudán, Fernando González, Luis Baez y Patricio Pérez Moreno). El recorrido está pensado para ser teatralizado, tomando como guía al propio Montiano Placeres, que enseñará a los participantes las casas donde vivieron los poetas mientras recita los versos que escribieron.

«La pandemia nos ha dejado en una situación muy compleja, por eso durante este tiempo nos hemos centrado sobre todo en la promoción online de los recursos del municipio», señalan Mireya López y María Alonso, dos de las participantes del PFAE, que añade que a través de la marca Love me Telde en Instagram han podido compartir más de 70 publicaciones sobre los espacios más bonitos e interesantes del municipio. “Esperamos que todo lo que hemos hecho se vea reflejado en los próximos meses en un aumento de turistas”, manifiestan.

El alumnado (jóvenes que se encontraban en situación de desempleo) recibirá por su formación y su trabajo en estos meses la titulación homologada con la que podrán ejercer como guías turísticos. Estrella León, directora del programa, señala que durante el año los chicos aprenden sobre el uso y funcionamiento de herramientas online, el marketing digital e incluso aprenden idiomas como el alemán o el inglés, que les ayudará a desenvolverse mejor en la profesión, entre otras materias.