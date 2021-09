La charca privada de la Harimaguada

Más que una playa al uso, Tufia es todo un espectáculo que envuelve al visitante con cierto aire de misterio incluso en los prolegómenos antes de llegar a la arena. Un sendero empinado, franqueado por casas de un blanco intenso, casi brillantes con la intensa luz del sol, dirigen al bañista antes de llegar al litoral de una manera original. Por el camino, va dejando detrás desde hermosas viviendas antiguas de principios de siglo pasado a otras remodeladas con toques modernos, pasando por una ermita en honor a la Virgen de La Milagrosa en mitad del camino.

Y, una vez dentro, el visitante se sorprende con una playa pequeña, pero llena de detalles orográficos de lo más singulares que revelan la importancia de un enclave que cuenta con un pequeño yacimiento arqueológico importantísimo que permanece en buen estado de conservación, coronando una pequeña península acantilada de la que también cuelgan casas-cuevas. Declarado Espacio Natural Protegido en el año 1987 y reclasificado en 1994 como sitio de interés científico, Tufia cuenta además con la presencia de una vegetación típica de esta zona, como el chaparro y la piña de mar en estado de protección, en un agua cristalina con un fondo marino exuberante que la hacen lugar de parada obligatoria para submarinistas y amantes del snorkel.

«La playa se encuentra en un resguardo natural que la pone a salvo de corrientes y oleajes», señala Germán López

Este mes de septiembre empezó a trabajar un equipo de dos socorristas de Proactiva que están cubriendo todo el litoral de Telde y que, al mediodía de ayer, se afanaban para bajar la bandera roja e izar la verde en un acto más que nada protocolario puesto que sólo se cambia cuando hay vigilancia y las condiciones son favorables.

Historia

Fabiola Monzón y Rosario Sánchez son dos vecinas del barrio que conocen muy bien su historia. «Es un lugar entrañable», apunta la primera. El Día de la Virgen de la Milagrosa se celebra aquí el 30 de agosto, y antes esta deidad visitaba al Cristo de Ojos de Garza y este venía a Tufia en barco. «De un tiempo para acá vienen más los extranjeros, y se ve mucho alemán, inglés o italiano», afirma a continuación. «Es una playa especial para el submarinismo por las aguas transparentes y una zona familiar muy segura para los niños. Y está en un entramado protegido arqueológicamente». Su amiga añade que «ahora hay poco espacio para tumbarse al sol porque ha subido la marea», aunque cada vez viene más gente interesada y además «se han hecho muchas casas vacacionales», grabado películas y han estado famosos como Anabel Pantoja o el creador de la rumbita canaria El Vega, que rodó un vídeo en este entorno.

Incluso hace años se reunieron gente de diferentes países para practicar arte efímero que se destruyó al poco tiempo. «El agua sube hasta arriba y eso hace que limpia la arena, pero no llega hasta las casas», subraya. Un grupo de nueve submarinistas salía en ese momento desde la orilla. Germán López, que llevaba la voz cantante, aclara que «venimos atraídos por sus fondos marinos, su estructura rocosa y por especies como la langosta canaria o la estrella de mar». Y añade que «la playa se encuentra en un resguardo natural que la pone a salvo de corrientes y oleajes fuertes, lo que la convierte en una buena zona para la práctica de submarinismo, aparte de que hay bonitas cuevas y estructuras magníficas bajo el agua». Pero vienen, sobre todo, porque «la zona está llena de vida ya que estas formaciones rocosas hacen de refugio para numerosas especies como rayas comunes o rayas águilas».

Tufia es una playa de arena negra de 40 metros de longitud y 20 de ancho, de aguas tranquilas al estar bien protegida del alisio que azota el resto de la costa de Telde. Manuel Pulido, como miembro de la Asociación de Vecinos, también conoce muy bien Tufia. «Esta playa es una de las joyas de Telde, porque tiene un yacimiento con siete casas habitacionales y un tagoror donde se reunían los aborígenes para las asambleas», precisa. «Es una playa levantada con restos de fauna por las erosiones de la Isla en su momento, con dos especies endémicas y una charqueta donde la antigua princesa Harimaguada se bañaba privadamente lejos de la vista del resto».

«La princesa aborigen se bañaba aquí de forma privada y lejos de la vista del resto», subraya Manuel Pulido

Pulido destaca que, desde su Asociación de Vecinos, el objetivo principal es «concienciar y sensibilizar a los habitantes y usuarios del lugar sobre no hacer vertidos, no realizar construcciones, no traer animales, etc., pero hay una gran conciencia por los bañistas.

También reconoce que el barrio se ha puesto de moda y uno de los proyectos que tiene esta asociación es colocar una serie de mesas interpretativas sobre la flora y la fauna de tal forma que tanto el visitante como los niños de la playa «tengan una información clara sobre qué es lo que tenemos aquí, para que todo eso les lleve a ellos a cuidarlo mucho mejor». Unas esculturas riegan toda la zona del barrio, obras que hicieron los vecinos en 2010 y fueron muy famosas y por eso se han mantenido.

Pulido también añade que todas las casas que están a pie de playa, como La Garita, Melenara o Tufia, tienen un deterioro mayor. «Pero que el mar llegue hasta arriba hace que la arena esté limpia». Hay momentos en que está llena de vecinos y otra que el 90 % es de todos los puntos de la Isla. El motivo de que los grancanarios vengan aquí, y no vayan a Las Canteras o Playa del Inglés, es «porque aquí reina la paz y la tranquilidad, están en un ambiente familiar y les llama la atención el negro volcánico con las casas blancas». Finalmente, adelanta que hay un proyecto próximo para embellecerlo todo por parte de los vecinos «que en realidad «somos los encargados del mantenimiento».

Elena García, de Zaragoza, se disponía a marcharse de regreso a la capital no sin antes opinar que «vengo cuando puedo», pero «por la mañana que es cuando hay poca gente». La joven ha elegido este enclave junto a su amiga Pilar porque «es más familiar, más recogida y es ideal para hacer snorkel o ver los peces con el tubo porque se nada bien, no hay mucha gente».

Otra joven, Sheila Rodríguez, señala que es una playa muy cómoda a la que casi se la considera una «cala», con una longitud aproximada de 40 metros, orientada al sur y al socaire de los vientos predominantes gracias al promontorio rocoso llamado Morro de Tufia o Península de Tufia. «Tiene unos fondos marinos muy bellos e interesantes para el submarinismo», añade a continuación.

Isidoro Palenzuela, de 64 años, forma parte de la historia viva de Tufia ya que vivió en el barrio con solo un año de edad. «Ahora vivo en Ingenio pero vengo más porque adoro esta tranquilidad y me hospedo en la cueva de mis abuelos» y subraya que es una playa en la que «nunca hemos tenido problemas» y donde caben más de 200 personas. «Antes nos conocíamos todos, cuando tenía entre 15 y 20 años, y jamás se ha ahogado nadie. Los socorristas empezaron a trabajar en esta zona hace unos días, pero antes éramos nosotros mismos los que realizábamos esa labor, aunque nunca hemos tenido problemas graves». Y añade que «aquí nunca ha habido socorristas, pero siempre se ha puesto la bandera roja que señalaba que ‘usted se baña bajo su responsabilidad», aunque las demás playas del municipio sí han contado con estos profesionales.

Antonio Pérez, por su parte, precisa que «en Tufia hay restos de un antiguo asentamiento aborigen y su importancia se puede comprobar con la formación geológica que se produce a una cuantas decenas de metros sobre el actual nivel del mar como son las dunas fósiles». Un fenómeno producido por acumulación de arena, la acción del viento y las oscilaciones del nivel marino. «También es importante destacar el yacimiento aborigen formado por un conjunto de cuevas situadas directamente sobre el mar y diversas construcciones, entre las que sobresalen asas de piedra concentradas en dos núcleos separados». A las 14.00 horas ya se producía un trasiego mayor de visitantes para este enclave privilegiado con infinidad de detalles interesantes para descubrir sosegadamente.