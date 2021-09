El rugido de los diálogos leoninos

El historiador y crítico de arte Franck González aborda en el ciclo ‘Diálogos leoninos’ la caricatura y el poder en relación a Fernando León y Castillo. «Era una representación de un poder que tampoco era tan grande como se aparentaba», asegura el actual responsable del museo que lleva el nombre del político y diplomático teldense.

Franck González, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y especialista en Gestión Cultural, además de director de la Casa Museo León y Castillo de Telde, imparte mañana, 15 de septiembre, a las 18:00 horas, la conferencia ‘Caricatura y poder. El caso de Fernando León y Castillo’ en el marco del ciclo ‘Diálogos leoninos’ de la Casa-Museo León y Castillo. En esta conferencia acercará al público la construcción de una imagen pública a partir de un personaje, la de este teldense que fue abogado, político y diplomático, informó ayer el gabinete insular.

Franck González, que ha recibido el Premio de Investigación Viera y Clavijo en la modalidad de Arte, hará una lectura de la imagen en un momento en el que empieza a producirse la llamada iconosfera, es decir, la producción masiva de imágenes en los medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita. En ese periodo existían numerosos periódicos en Canarias y todos tenían una presencia muy acusada de imágenes, explica.

En esta ocasión, se centrará en la caricatura y la figura de Fernando León y Castillo (1842-1918), interpretada no solamente como una crítica al poder, ya que en ese momento la caricatura era una imagen que se proyectaba como representación del poder y no tanto como se interpreta hoy, la de caricaturizar al que se quiere ridiculizar. Para ello, González analizará algunas de las caricaturas, porque el objetivo de esta charla no es hacer una secuencia de los centenares o quizás miles que se hicieron de León y Castillo, sino el de ver cómo se trata la figura del personaje a lo largo del tiempo y cómo se produce esa construcción de la imagen del personaje.

González destaca también que había caricaturistas que podían trabajar para un medio antileonino y pasar luego a un medio leonino, y la caricatura era la misma, la de expresión como reflejo del poder. Entre los ejemplos de la época destaca algunas en las que aparece el político como un león ávido de sangre o como un pulpo que intenta llevárselo todo. “Pero esa misma imagen, que podía ser negativa desde la visión actual, lo que reflejaba era una representación de un poder que tampoco era tan grande como se aparentaba. Era una forma de proyectar un poder simbólico mayor”, explica el historiador.

Entre las caricaturas que incluirá en la charla estarán las de Benito Pérez Galdós, de finales de los años 60 del siglo XIX, cuando ambos eran veinteañeros, para incluir aquí la tradición del siglo XVIII de la caricatura. También hará una secuencia hacia finales del siglo XIX para culminar con una imagen de la última etapa, ya en el siglo XX.

La Casa-Museo León y Castillo de Telde puso en marcha en el mes de febrero ‘Diálogos leoninos’, un ciclo de nueve conferencias que culminará en diciembre, dirigidas por el escritor y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Jonathan Allen con el objetivo de abordar la figura de los hermanos teldenses Juan y Fernando León y Castillo, desde diversas perspectivas, no tan conocidas, como es el caso, en esta ocasión, de la caricatura.

Las diferentes charlas están impartidas por periodistas, escritores e investigadores de diversas áreas, que brindan una mirada renovada sobre estos dos personajes claves de nuestra historia, en el marco social y económico de Canarias, así como en aspectos como la diplomacia y la relación histórica de nuestro archipiélago con el África Occidental.

Los interesados en acudir a esta charla, con entrada gratuita y aforo limitado, deben tramitar la inscripción previa en el teléfono 928 691 377 o en el correo electrónico leonycastillo@grancanaria.com.