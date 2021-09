La casa museo León y Castillo organiza esta tarde noche -sobre las 20.00 horas- un concierto homenaje a la cantante soprano y docente Isabel Torón, que cuenta con una extensa trayectoria de difusión y enseñanza de la música. A consecuencia, recibió este año el premio a Mejor Labor en Música Clásica por la Asociación Profesional de Compositores de Canarias, un galardón que recibió con ilusión y gratitud.

Siendo la hija del escritor Saulo Torón y la cantante Isabel Macario, su casa debía ser un hervidero de poesía y música.

Fue un hogar de arte en el que siempre me rodeé de personas vinculadas a este mundo, pero diría que mi vocación para cantar ya venía incorporada en mí desde mi nacimiento. Por eso opté por dedicarme a la música, por que es algo que está en mí.

He escuchado que fue Alfredo Kraus quién descubrió su don.

Primero fue mi madre quien intuyó desde pequeñita que yo iba a tener voz y años más tarde fue Alfredo Kraus quien lo confirmó, algo que ilusionó mucho a mis padres porque a pesar de ser quienes eran y las relaciones que tenían, no eran partidarios de beneficiar mi carrera si no creían que realmente tenía talento. Kraus me escuchó siendo yo muy pequeñita y me invitó ir a Italia a estudiar canto. Ya después he seguido cultivándome y aprendiendo.

¿Qué la motivó a dedicarse finalmente a la docencia?

Yo tenía muy claro en aquella época que para dedicarse a la música había que salir de la Isla, que en ese momento estaba muy aislada. Sin embargo, yo lo que quería era aprender y rodearme del arte en casa. Estar aquí con mi familia y continuar el legado de mi madre, que dio clases también durante muchos años.

¿Cómo valora todo este tiempo enseñando música?

He desarrollado toda mi experiencia en mi casa, dando clases privadas. Eso es lo que me ha dado la libertad de seleccionar a los que yo creía que valían y a los que no encauzarlos por otros caminos.

¿Ha encontrado mucho talento en estos años?

Creo que el talento es cíclico, por lo que he podido observar hay épocas en las que aparece una buena cantera y otras en las que no sale nadie. He encontrado a gente muy interesante en este tiempo, pero no he visto a nadie que tenga un talento extraordinario. Desde mi madre, que tenía una voz excepcional, no ha habido alguien tan bueno.

¿No cree que ahora los jóvenes aprecian la música de forma diferente?

Pues puede ser. De hecho yo me he dado cuenta que ya los obreros no cantan en la construcción, por ejemplo. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Antes la gente estaba más relacionada con la música, aunque no fuese directamente su profesión; pasaba por delante de una casa y se escuchaba a la asistenta, la cocinera o a quien fuera cantando, ahora eso ya no pasa.

Usted fue durante un tiempo gestora en el Ayuntamiento, ¿cómo ve la actividad cultural en la Isla estos años?

Sí, fui la primera mujer gerente de cultura en la administración. Me lo pidieron como favor porque se había ido la persona que tenía ese puesto de pronto y yo me veía capacitada. Me sirvió para ver lo que era la política por dentro. [Ríe] Ahora mismo veo bien la actividad cultural, creo que se están haciendo cosas; el Cabildo siempre ha sido el impulsor de la cultura en la Isla, mucho más que los ayuntamientos. Lo que sí veo que estamos en un momento muy malo en general. Además de lo difícil que está siendo hacer actividades por el tema de la pandemia, que es muy incómodo para vivir en general, la ciudad está mal. Muy sucia y desorganizada.

Pero al menos una buena noticia que ha tenido este año es que le han otorgado el premio por Mejor Labor en Músicas Clásica

Eso sí. Lo tomo con mucho agradecimiento, debe ser que algo bien he hecho. [Ríe] Lo que si es verdad que puedo decir que toda mi trayectoria lo he hecho siendo consciente de quién soy, de forma totalmente desinteresada. Mis padres me enseñaron a hacer así las cosas, siendo desprendida, generosa y sobre todo agradecida.

¿Cómo se toma el homenaje que le realizan en la casa museo León y Castillo?

Igual, con mucha gratitud. Pero es verdad que yo no soy muy dada a las vanaglorias, así que no le he dicho a nadie que esto es un homenaje a mi persona. Irán los que quieran de mi familia y obviamente mis alumnos, que son los que cantan. Lo que sí me parece es que este concierto será especial, no por mí sino porque convergen muchas cosas. Para empezar este año ha sido el centenario de muchos artistas vinculados a Canarias que además han sido de alguna manera importantes para mí también y en el programa incluimos sus obras. Además han fallecido dos de mis alumnos y quiero reconocerlos en este evento. Va a ser un concierto de recuerdos.