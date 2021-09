Una plaza como palomar

Desde hace muchos meses que ningún operario del servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Telde pasa a limpiar por la zona, lo que redunda en la acumulación diaria de suciedad tanto en el suelo, como en los bancos; en la superficie de las papeleras e incluso en las paredes de la asociación de vecinos, ubicada en la misma plazoleta. La situación impide que los vecinos puedan pasar las tardes en este espacio, sentándose bajo la sombra para charlar o pasear, y tampoco es posible que los pequeños puedan ir hasta el parque infantil, situado justo detrás de este espacio. Sin embargo, esta no es la única preocupación que mantiene la comunidad.

Desde hace varias semanas, las palomas que se esconden entre las hojas caen completamente muertas. Algunos residentes señalan que las envenenan y otros optan por creer que se alimentan de sus propios desechos y enferman. «La semana pasada habían una decena de pájaros tiesos en el suelo, muchos padres vinieron a hablar conmigo indignados porque al final no pueden traer a sus hijos a jugar por las tardes porque es un foco de infección y muy desagradable», explica José González, presidente de la asociación de vecinos, que tuvo que ser él mismo quien se encargase de retirar los animales. «Nadie pasa por aquí a limpiar desde hace tiempo, aunque ya hemos avisado al Ayuntamiento sobre el problema», asegura. De hecho, fue el mismo dirigente vecinal quien tuvo que recoger el pasado jueves por la tarde los cuerpos inertes de estas aves.

Parece que si no se mueven los propios residentes, nadie lo hace. Carmen Santana, anterior presidenta del colectivo, asegura por su parte que durante años estuvo limpiando por sí misma la plaza. «Con una manguera a presión echaba agua por toda la plaza y quedaba perfecta», añade, pero resalta que «yo no puedo hacer más, esto lleva así mucho tiempo y me duele porque llevo viviendo 50 años aquí y es un buen barrio».