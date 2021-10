Nueve alumnos de FP de El Calero ratifican el acoso de un profesor

Los estudiantes de uno de los cursos de formación profesional (FP) que se ofrecen en el instituto de El Calero ratificaron ayer ante una jueza las declaraciones que realizaron a la Policía Nacional cuando el centro escolar tomó la iniciativa de denunciar a uno de sus profesores por acoso sexual a los jóvens.

Nueve alumnos del docente fueron citados en el Juzgado de Instrucción Numero 1 de Telde para declarar una vez más sobre los sucesos acontecidos en las clases del último semestre, entre enero y mayo. Cada uno entró en la sala por separado para contestar las preguntas de la magistrada, así como del abogado del acusado (que no estaba presente), y tras la salida manifestaron a este periódico que habían reafirmado que el docente les hacía sugerencias e insinuaciones muy inapropiadas.

Juan Jesús Rodríguez, representante legal del educador, consideró por su parte que las revelaciones de los jóvenes dejaban claro que el caso no tendrá mucho más recorrido, pero solicitará una declaración voluntaria de su cliente y también del resto de estudiantes de la clase que no fueron citados para aclarar del todo lo sucedido. «Creo que los delitos más graves por los que se le acusaba a mi cliente no van a seguir contemplados», expresó.

El caso estalló a finales de mayo, cuando la propia institución educativa denunció a la policía que uno de sus educadores había estado insinuándose sexualmente a sus alumnos, algunos aún siendo menores. El profesor, de 46 años, fue detenido entonces como presunto autor de acoso, abuso sexual y coacción, y fue finalmente liberado a los tres días tras prohibirle que se acercase al centro y que volviese a ejercer en su profesión durante los próximos meses. El informe policial estipulaba que se habían producido tocamientos, peticiones para realizar actos sexuales y numerosas insinuaciones.

«Se había dicho que habían realizado tocamientos a cinco estudiantes y también que se había estado tocando durante la clase, pero todas los testigos principales declararon que no fue así», añade el abogado, sosteniendo que los alumnos explicaron que lo que se producía eran rozamientos del profesor cuando se acercaba porque solicitaban desde su pupitre que les aclarara alguna duda.

Sospechas

Rodríguez adelanta que solicitará una declaración voluntaria del procesado para que pueda manifestar su versión del asunto, ya que en el momento de su detención se acogió al derecho de no declarar. «Es muy extraño que todo esto saliese a la luz a final de curso, cuando supuestamente se estaba produciendo desde enero», manifestó por otra parte con sospecha.

Según detalló a este periódico una de las afectadas, las insinuaciones comenzaron una vez concluyeron las clases online y se iniciaron las presenciales, en enero de este año. Los comentarios y sugerencias de carácter sexual fueron incrementándose a medida que se desarrollaba el curso, llegando a un punto en que prácticamente el contenido de la clase se limitaba a hablar de la vida privada del profesor y especialmente sobre las relaciones íntimas que mantenía. Según esta versión, el educador pasaba fotos y vídeos pornográficos a uno de los chicos y llegó a solicitar a una de las chicas que efectuase un trío con él y otra profesora.

El nuevo director del instituto acabó presentándose en la declaración de los menores como muestra de apoyo tras recibir las quejas de un padre que criticaba que no hubieran mandado a ningún representante, dejando a los estudiantes (todos mayores de edad menos una, que fue acompañada de la madre) solos. El responsable del centro se disculpó con las familias presentes, resaltando que no había sido avisado de que se produciría la declaración ese día.