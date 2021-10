El derrumbe del muro de un estanque en La Higuera Canaria aisla a tres casas

Hace dos meses que una parte del muro de un estanque de la Higuera Canaria acabó por desprenderse, causando de manera colateral daños en la pared de un estrecho pasillo que da acceso a tres viviendas. La Policía Local tuvo que precintar el acceso de este camino, imposibilitando de la misma forma que los propietarios de los inmuebles residenciales puedan volver a entrar en sus casas hasta que no se efectúe el arreglo del embalse, de propiedad privada.

Durante años los vecinos que residían en la zona advertían al Ayuntamiento del mal estado en el que se encontraban las paredes de la alberca, pero en ese tiempo la administración pública jamás realizó una intervención para arreglarlo. Alejandro Reina, uno de los afectados, ya presentó en febrero del año pasado una denuncia ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo Número 4 en contra tanto de la institución local como del Consejo Insular de Aguas en concepto de responsabilidad patrimonial por este mismo asunto, pero parece que su lucha se ha visto aún más agravada.

Alejandro Reina sopesa pedir una indemnización por daños al no poder entrar en su casa

«Estoy cansado porque en estos meses he tenido que seguir pagando los gastos de esa casa sin poder hacer uso de ella de ninguna manera; también me he gastado dinero en abogados para denunciar esta situación, pero todo los procesos van muy lentos y es agotador», explica resentido, resaltando que la gestión municipal no está siendo efectiva. «Mi casa realmente es la única en la que no se puede entrar de ninguna manera, las otras dos tienen puertas de acceso por otra parte; aún así los vecinos las mantienen vacías porque en esas condiciones no pueden alquilarlas como hacían antes», añade.

Según los documentos presentados a este periódico, Reina (que es copropietario del inmueble, en donde residía su hermana discapacitada) registró en el año 2018 varios escritos en el Ayuntamiento para alertar que los muros y el pavimentos del camino que da acceso a su casa presentaban varias grietas de carácter considerable que tenían relación directa con el deterioro del estanque que colinda directamente con este pasillo.

Por tanto, resaltaba en sus redacciones que era conveniente proceder a su urgente reparación, pues la vivienda cuenta como único acceso el que circunda a través del estanque y era importante que se proporcionasen unas condiciones de accesibilidad que se veían mermadas por la presencia de dichos daños.

Informe técnico

El 21 de diciembre de ese año se desplomó parte del muro, por lo que la Policía Local de Telde levantó un atestado en el que sustentaba que debía personarse a la mayor brevedad posible un técnico municipal del área de Urbanismo para evaluar el riesgo que podía presentar el estado de la infraestructura para los vecinos. Un informe técnico fechado el 22 de enero de 2019 indicó que la probabilidad de que colapsase la estabilidad del cerramiento era alta, pero el riesgo era evitable si se efectuaban actuaciones de reparación. De hecho, presupuestaban las acciones necesarias en 2.150 euros y solicitaron a los propietarios que las efectuasen.

El Ayuntamiento asevera que están trabajando para identificar cómo se produjo el derrumbe

A pesar de todo, hasta la fecha no se ha producido ninguna rehabilitación del depósito y la inacción del Ayuntamiento llevó a Reina a denunciar, solicitando únicamente en el escrito que procedieran a actuar de una vez. Ahora se plantea solicitar también una indemnización para cubrir todos los daños y perjuicios sufridos. «En esta casa vivía mi hermana, pero desde el año pasado está ingresada; mi hermano también quiere irse a vivir ahí, porque ahora mismo está pagando alquiler y es un gasto que puede ahorrarse teniendo una casa vacía», explica el vecino.

El Ayuntamiento de Telde expresa por su parte que desde verano están ocupados intentando sacar adelante un proyecto de rehabilitación. «Estamos trabajando de manera activa en este expediente. Hasta el momento ya hemos mantenido dos reuniones con los propietarios y la comunidad de regantes para estudiar la situación», asevera Héctor Suárez, concejal de Urbanismo.

«Está planificado que la próxima semana podamos mantener otro encuentro en el que también estarán presentes técnicos de Aguas de Telde con el objetivo de buscar posibles fugas en la zona que ayuden a dar respuestas a lo sucedido y encontrar la mejor solución que concluya con la reparación del mismo, a lo que ya ha accedido la comunidad de regantes», adelanta a su vez el edil esperanzado.