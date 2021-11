«La obra inacabada del Palacio de la Cultura es un lastre para el barrio de San Gregorio»

Por supuesto. Me llamó alcaldesa para pedírmelo y no pude decir que no. Desde que era pequeño siempre tuve la ilusión de ser pregonero. Todas las personas que realizaban en pregón en esa época eran respetadas y admiradas por todos y yo quería formar parte de eso. Me siento muy halagado.

¿Siempre ha sido un fiel seguidor de las fiestas

Sí. Nací a apenas unos metros de la plaza de San Gregorio. Las fiestas eran por entonces lo máximo que teníamos los vecinos; era un momento de unión, en la que todos nos poníamos guapos y salíamos a la calle a festejar. Siempre he estado muy ligado al barrio a pesar de que ya no vivo ahí.

¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces?

Ha sido sobre todo un cambio generacional. Cuando yo era pequeño el municipio estaba lleno de niños. Cuando hay tantos niños, hay también más feriantes. Ahora hay menos y se tienen que adaptar. Otro aspecto importante son las ubicaciones. Las fiestas estaba centralizadas antes en la plaza de San Gregorio y en lo que es ahora la avenida de la Constitución, ahí siempre se instalaban los puestos. Luego pasó a ubicarse en el espacio donde ahora está el mamotreto del Palacio de la Cultura y después parte en la zona de La Barranquera.

¿En qué enfocará su pregón?

Bueno siempre he estado acostumbrado a hablar en público porque durante 12 años fui el presidente del Colegio de Graduados Sociales. No es algo que sea un choque para mí, pero la diferencia es que este discurso se sale de ese lenguaje técnico-jurídico y tiene que ser más cercano a la gente. Desde este punto de vista he intentado desarrollar un pregón que enganche. Voy a recordar cómo he vivido las fiestas de San Gregorio desde que era pequeño. Será un vuelo al pasado para llegar otra vez al presente.

¿Y cómo ve usted el presente del barrio?

Sobre todo destaco su modernización. En mi época el barrio era un pulmón económico, pero también era menos moderno que otras zonas. Ahora es diferente. Los comercios se han adaptado al siglo XXI y por tanto la evolución ha sido positiva en ese aspecto. El impulso que está tomando ahora el barrio es adecuado, aunque aún quedan muchas cosas que mejorar. Creo que se ha quedado más estancado en su aspecto comercial y de ocio, pero falta fomentar mucho la cultura. La Fraternidad, por ejemplo, era un motor de actividades culturales que ya no está, así como algunos bares que eran sede de tertulias y exposiciones. Todo eso se ha ido perdido y es necesario que se retome.

¿Cómo valora el resto del municipio?

Todos tenemos una idea de lo que es la ciudad ideal, pero ¿qué hacemos? Es fácil hablar, pero es difícil gobernar y contentar a todo el mundo. Hay mucho inconformismo que no se traduce en acciones y en ese contexto es difícil. Yo creo que hay algunas cuestiones que precisan de una solución. La primera es la obra inacabada del Palacio de la Cultura, que es un lastre enorme para el barrio de San Gregorio. Luego habría que pensar en una ciudad más consciente con los mayores y con los niños. Creo que son cosas que todos podemos coincidir, pero cada uno lo pelea de manera diferente. Y luego estaría el tema del empleo. La conclusión es que Telde tiene un potencial enorme que no estamos aprovechando.

¿Cómo piensa que el Gobierno está actuando en este mandato?

Creo que lo que ha ofrecido es estabilidad. Telde ya no es el escándalo, ahora camina con paso firme. Eso es fundamental para que una ciudad no pierda credibilidad, que es algo que en una época perdió completamente. Además esta nueva situación ha permitido que haya gente que quiera quedarse o venirse al municipio, porque al contrario de lo que muchos dicen, en San Gregorio siguen abriéndose comercios y eso es por algo.

¿Y usted como ciudadano qué cree que puede aportar para mejorar la situación?

Desde nuestro despacho de abogados intentamos atraer a empresas y talento para el municipio. Pertenecemos a una red de asesoría internacional y a través de ella hemos atraído empresas nacionales y alguna que otra multinacional. También ofrecemos actividades formativas gratuitas para los estudiantes de Telde de la rama de derecho, relaciones laborales y ADE. Nosotros aportamos a través de los medios que tenemos.

¿Y entre todos los vecinos cómo pueden colaborar?

Lo ideal es que en Telde existiese un cluster o algo parecido. Es decir, una entidad asociativa conformada por personas formadas en diferentes materias que trabajan y proponen ideas para mejorar la ciudad. Sin signo político. Yo me integraría en una iniciativa así, pero hace falta fomentarla y voluntad para trabajar. El municipio necesita un movimiento apolítico formado por ciudadanos que puedan aportar ideas de proyectos. El problema de este tipo de ideas es que luego la gente lo asocia únicamente a la política.