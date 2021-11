En plena celebración de las fiestas patronales, el barrio de San Gregorio acogió ayer con éxito su primer festival de cerveza artesana con la colaboración de las marcas Texeda, Growls y Neos

Durante décadas los vecinos de San Gregorio han tirado granos de trigo al santo como fórmula para pedir que bendijese los campos y cultivos del municipio. Sin embargo, parece ser que ayer cambiaron la tradición para decantarse por la cebada. Y es que el barrio celebró ayer su primer festival de cerveza artesana, al que asistieron miles de personas atraídas por la música, la comida y sobre todo por esta amarga bebida.

A pocos metros de la puerta de la iglesia, en donde está custodiada la imagen del santo, que saldrá en procesión el próximo 17 de noviembre, fueron instaladas una decena de mesas y bancos en los que los visitantes pudieron degustar con tranquilidad las cervezas, proporcionadas por las marcas canarias Texeda (de Tejeda), Crowls (de Arinaga) y Neos (de la capital). El buen tiempo acompañó durante la mañana, pues la ausencia de nubes dejaron entrever cálidos rayos de sol que compaginaban a la perfección con estas bebidas frías, que tuvieron un coste de dos euros las cañas y de tres las jarras y botellas, aproximadamente.

Más de 1.500 personas asistieron al evento, en el que además actuó la banda Ron Vodoo

Más de 1.500 personas asistieron y consumieron en este festival, que comenzó a las 12 de la mañana y concluyó a las 21.00 horas. El Ayuntamiento de Telde organizó el acto en colaboración con el Cabildo insular a través del programa ‘Gran Canaria Me gusta’ y un acuerdo que tiene suscrito la Consejería de Industria y Comercio, dirigida por Minerva Santana, con la Cámara de Comercio para patrocinar las microcerveceras canarias. Asimismo, aunque las protagonistas de la jornada fueron precisamente las marcas, la institución preparó un escenario frente a la plaza de San Gregorio y limitó un espacio con sillas para la actuación del grupo teldense Ron Vodoo, que actuó por la tarde.

Por otro lado, los asistentes que fueron a la hora del almuerzo tuvieron la opción de consumir las tapas preparadas por los bares y restaurantes del entorno. «Nos dieron la opción de instalar un puesto de comida, pero preferimos colaborar con los negocios de restauración para que pudieran aprovechar también del evento», explica el concejal de Festejos, Servando González. «Ha sido muy buena idea celebrar un evento así; es algo diferente a lo que se ha hecho otros años en estas fiestas», asevera María Jérez, una vecina de la zona que estuvo acompañada por su hijo Ernesto y su marido, Eduardo Quintana. «Somos cerveceros, así que no es la primera vez que asistimos a un festival de este tipo, pero nos ha gustado que en esta ocasión se hiciera en el municipio porque es lo que le hace falta», añadieron con entusiasmados, opinando que deberían ejecutarse más actos similares durante el año y no solo en fechas concretas.

Los vecinos solicitan que se celebren más eventos similares durante el año para dinamizar la zona

Es una opinión generalizada. «Es importante que se sigan organizando eventos y, sobre todo, que los promocionen bien porque muchas veces los vecinos ni nos enteramos», añaden por su parte Carlos Carreño y Carmelo Calderín. «Me enteré media hora antes de que venían a tocar Los Coquillos ayer -el viernes para el lector- y es una pena porque seguro que mucha más gente disfrutaría de las fiestas si conociera el programa de actos», expresa Carreño.

Carmen Moyana considera incluso que podría ser una estrategia para evitar aglomeraciones. «No sé si es que no quieren promocionar demasiado los actos para evitar contagios, pero la verdad es que me entero menos de las cosas que hacen ahora que antes de la pandemia», asevera. Sobre el programa de fiestas muchas asistentes valoraron su variedad en el programa de actos de las fiestas. «Este año se han incluido actividades diferentes, aunque me faltan más eventos dedicados a los niños y sobre todo los cochitos», expresa con nostalgia Yolanda Carrasco.

Rafael González, propietario de uno de los puestos de venta ambulante, aprecia que poco a poco empiecen a efectuarse actividades festivas en las islas. «Ha sido un año duro hasta el punto en el que me he planteado seriamente cambiar de trabajo, pero aquí seguimos», sostiene con una sonrisa. Por otro lado, los encargados de los stands de cerveza resaltaron la participación del evento, detallando que desde la apertura se acercaron numerosas familias para aprovechar la mañana del sábado, algo poco habitual en eventos de este tipo. «Suele ser más frecuente que se acerquen por la tarde», explicaron con emoción.

Asimismo, la mayoría de asistentes se atrevieron a probar prácticamente todas las variedades de cervezas disponibles en el festival. De las más curiosas se encontraba La Extranjera, de la marca Texeda, compuesta por regaliz y cítrico. Desde la marca Crowls comercializaron tres tipos, pero lo realmente curioso es su concepto. «Vendemos jarras recargables que compramos en grandes cantidades a Estados Unidos», expresaron los emprendedores. Por otro lado, el fundador de Neos señaló de su cerveza que había sido ganadora del concurso World Beer Awards Design y consideraba su consumo como parte de la cultura.