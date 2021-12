Telde da luz verde al despliegue de la fibra óptica en El Mayorazgo, Tara e Higuera Canaria

Después de varios años de demandas, que se han visto impulsadas por el confinamiento debido a la pandemia que hizo a mucha gente tener que teletrabajar o estudiar a distancia, la Junta de Gobierno municipal dio este jueves luz verde al despliegue de la fibra óptica en los barrios de El Mayorazgo, Tara e Higuera Canaria. El área de Urbanismo sacó adelante la licencia de obra para que Movistar comience los trabajos antes de que finalice este mismo año y que, a principios de 2022, unas 200 familias puedan beneficiarse.

El concejal de Urbanismo y vicealcalde de Telde, Héctor Suárez, destacó que llevan unos dos años «detrás de esto», puesto que muchas de estas familias llevaron a cabo asambleas y reuniones con los técnicos municipales en las que pusieron sobre la mesa el poder disponer de internet de alta velocidad. Una situación que se vio recrudecida con la crisis sociosanitaria, que obligó a muchas de ellas a tener que trabajar, estudiar o incluso tener citas médicas desde casa, con una conexión que no ayudaba a ello.

Según el edil, desde la Corporación municipal «hemos hecho hincapié en que este es un servicio básico más como el agua, la luz». Por eso, no solo aprobaron ayer el despliegue de la fibra óptica en estos diseminados de las medianías del municipio, sino que a lo largo del presente año también se llevó el internet de alta velocidad a San Juan, San Francisco, la Urbanización de Ojos de Garza y El Calero. Suárez aseguró que continuarán esforzándose para que el resto de pagos y localidades de la ciudad también disfruten de la fibra óptica.

En ese sentido, señaló que incluso en el mismo casco de Telde hay algunas zonas en las que no disponen de internet de alta velocidad en la actualidad, bien porque alguno de los vecinos no ha querido firmar la autorización o bien porque no puede hacerse por vía aérea, por lo que están «trabajando en encontrar otras alternativas» para que esta población también goce de este servicio.

En los barrios de las medianías de Telde que tendrán fibra óptica próximamente, se verán beneficiadas alrededor de 200 familias, es decir, unas mil personas en total. Este permiso de obra es el resultado de las diferentes reuniones de trabajo entre el responsable del área y los representantes de la empresa en las que Suárez trasladó las necesidades de conectividad que vive este sector de Telde, además de mostrar el ánimo de colaboración absoluta para suscitar el interés de despliegue. Del mismo modo, el concejal mantuvo diferentes encuentros con representantes vecinales de las diferentes zonas para trasladar los avances la en la hoja de ruta planificada por Urbanismo para lograr el objetivo.

Suárez agregó, en unas declaraciones recogidas en un comunicado, que tener internet de alta velocidad «mejorará la calidad de vida en estas áreas y hará que el municipio sea más competitivo permitiendo que estos barrios cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo que el resto en el que ya disponen de ella».