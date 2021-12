La Estrella sepulta sus baches

Tras muchos años de quejas reiteradas, la carretera que da acceso a la autopista desde el parque comercial de La Mareta ha sido por fin arreglada. Los propietarios de esta área, en donde están ubicadas grandes cadenas empresariales como Alcampo, llevaron a cabo el pasado fin de semana el reasfaltado del tramo de salida hacia la GC-1, dirección hacia Las Palmas, a la altura de la gasolinera de La Estrella, que presentaba un deterioro importante debido al desprendimiento de parte de la capa asfáltica.

La vía era diariamente utilizada por miles de conductores que se acercaban a efectuar compras a esta zona de comercio, que asistían a los centros sociosanitarios ubicados en el área o que residen en el barrio de La Garita. Por este motivo urgía desde hacía mucho tiempo su rehabilitación. Los baches que se habían formado estaban expuestos a materiales granulados y tenían una gran profundidad, lo que ocasionaba que los conductores realizasen maniobras bruscas con el riesgo de provocar accidentes.

El Ayuntamiento de Telde solicitó la rehabilitación de la calzada a la Consejería de Transportes del Cabildo insular desde el pasado verano. La alcaldesa, Carmen Hernández, mantuvo una reunión con Miguel Ángel Pérez del Pino, responsable del área, para tratar este y otros asuntos relacionados con la red vial del municipio e insistió en la urgencia con el que se debía tratar el tema.

En el encuentro, el consejero informó a la regidora municipal que el mantenimiento de la citada carretera forma parte de las responsabilidades y obligaciones de la concesionaria administrativa del parque comercial La Mareta.

Finalmente, la institución insular acabó por requerir a los propietarios que efectuasen la rehabilitación y en la madrugada del pasado domingo llevaron a cabo los trabajos para tener a punto la vía. «Ha sido una gran noticia para nosotros porque este no solo era un problema que afectase al municipio de Telde, sino a toda la Isla completa», aseveró Hernández tras conocer que la rehabilitación iba a ser una realidad inminente. «Ha sido un proceso complicado, porque hasta que el Ayuntamiento no comenzó a reclamar el arreglo de la carretera al Cabildo no se descubrió que ni era competencia municipal ni insular; habían papeles antiguos que demostraban que la responsabilidad era del parque de La Mareta», explicó la mandataria, que detalló que tardaron varios meses en hacer comprender a los concesionarios que debían ejecutar esas labores.

Por otro lado, quedan aún algunos asuntos pendientes en materia de vías y obras. Para el próximo año se espera también la intercesión del Cabildo para mejorar el estado de deterioro de la vía GC-117 –el acceso desde Salinetas a la GC-1 y viceversa-. La Consejería que dirige Pérez del Pino está estudiando la solicitud y en las próximas semanas está previsto anunciar qué actuaciones se llevarán a cabo.