El proyecto para adquirir la concesión acuícola en el entorno marítimo de la playa de Salinetas está causando debate en la comunidad vecinal del barrio. Jesús Peña, uno de los residentes, solicitó junto con otro vecino el proyecto presentado por Aquanaria, la empresa que ha ganado el concurso para explotar la zona, en las dependencias de la Dirección General de Pesca el jueves. Su intención era la de estudiarlo para tener la posibilidad de presentar alegaciones si fuera necesario. Sin embargo, denuncia que todavía no han podido leerlo. «Nos dijeron que lo enviarían por correo, pero no lo recibimos», señala. Peña volvió a presentarse en las oficinas ayer para volver a solicitar los documentos necesarios, pero sin éxito. Señala que el plazo de exposición concluye mañana y critica que no faciliten la información con rapidez.