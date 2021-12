El Mercadillo de Jinámar abrirá durante el día en la víspera de Reyes

La Concejalía de Mercados, que dirige el edil Servando González, informa que el tradicional Mercadillo de Jinámar abrirá el día de la víspera de Reyes, el próximo miércoles, 5 de enero, en horario diurno de 8.00 a 18.00 horas. Además, tal y como se ha venido haciendo desde que se reabriera el mercadillo durante los fines de semana, -a principios de este año-, el aforo estará limitado y controlado para adecuarlo al actual nivel de alerta 3 por Covid-19 aplicado por el Gobierno de Canarias.

Así se lo trasladó González a los representantes de los comerciantes del mercadillo en una reunión mantenida recientemente para darles a conocer la hoja de ruta que se seguirá para cumplir con las medidas anticovid y garantizar la seguridad de la clientela y de los propios comerciantes.

El responsable del área explica que "esta medida, que se revisará en caso de que cambien las condiciones y las recomendaciones del Gobierno de Canarias no lo permitan, está diseñada para que los comercios no pierdan ese relevante día de ventas y que la clientela pueda comprar en este espacio al aire libre, pero acotándolo en un tramo horario ampliado para que no concurran al mismo tiempo aglomeraciones de personas". El edil explica que no se permitirá la entrada de ninguna persona al recinto a partir de las 18.00 horas.

González concluye agradeciendo la comprensión de los integrantes de este mercadillo al acoger de buen agrado esta propuesta y destaca que "en estos momentos, lo más importante es proteger la seguridad de todos y todas".