CICAR instala a orillas de la GC-1 un nuevo punto de alquiler de vehículos

El interés de las empresas por invertir en el municipio de Telde continúa creciendo. En esta ocasión es Cicar, conocida entidad especializada en el alquiler de vehículos, quien ha decidido ubicar sus instalaciones en la localidad. En concreto, la compañía busca hacer uso de una parcela en propiedad situada a orillas de la autovía de Gran Canaria (GC-1), junto a la gran tienda de Decathlon.

Este terreno, que posee desde hace más de dos décadas y cuenta con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, servirá para que la compañía instale un nuevo punto de exposición, venta y alquiler de coches. Sin embargo, no todo es tan sencillo.

Los trámites para poder llevar a cabo este proyecto son complejos, pero desde la administración admiten que están trabajando para desatascarlo y confían que pronto lo lograrán. El concejal de Urbanismo, Héctor Suárez, aprovechó su visita a la Feria Internacional de Turismo en calidad de edil de esta otra área para concretar con Mamerto Cabrera, consejero delegado de la empresa, algunos detalles sobre el expediente.

De momento, la entidad ha acordado pagar un total de 471.000 euros para poder desarrollar parte de su parcela. Desde el área explican que en procesos urbanístico similares, las entidades privadas deben ceder siempre un porcentaje de sus terrenos para la ejecución de infraestructuras públicas esenciales como carreteras o aceras. En esta ocasión, el planteamiento será abonar una cantidad de dinero específica.

Cabe destacar que el expediente aún se encuentra en fase inicial, por lo que carece de proyecto de obra. El responsable político explica que es preciso efectuar una modificación sencilla del Plan General de Ordenación actual para poder continuar adelante y adelanta en este sentido que «los trabajadores del área trabajan con empeño para agilizar al máximo posible todos los expedientes y con mayor relevancia aquellos que repercuten de manera positiva en la economía del municipio, como es este caso».

El solar, que se sitúa concretamente en el barrio de Ponce, cuenta con una extensa superficie, pero no toda es edificable. En concreto, la entidad podrá efectuar obras en 1.647 metros cuadrados de toda su parcela. Además es importante resaltar que aunque exista una idea predeterminada del proyecto final, aún no hay documentos que especifiquen qué es lo que está previsto construir. Desde el Consistorio aseguran que la compañía usará la parcela para exponer, vender y poner en alquiler sus vehículos, pero insisten en que aún no hay ningún proyecto presentado porque es necesario solucionar primero los trámites administrativos.

Aún así el concejal de Urbanismo no esconde su entusiasmo ante esta noticia y señala que la ubicación de una empresa como Cicar ofrecería numerosas ventajas al municipio. «Nos permitiría mucho, porque los vehículos que están matriculados en otras localidades empezarían a rentar en Telde; el desarrollo económico del municipio incrementaría de manera muy notable», añade el edil.

«Es una excelente noticia que una empresa de la envergadura y prestigio de Cicar, -que cuenta con más de 1600 empleados-, elija el municipio de Telde para llevar a cabo su actividad, algo que viene a confirmar que la ciudad sigue generando atractivo entre las empresas para implantarse, encontrando en la administración local la confianza que necesitan para decidirse por desarrollarse en este municipio», resalta con orgullo.

Suárez, que además de dirigir el área de Urbanismo, también es responsable del departamento municipal de Turismo, añade que el asentamiento de Cicar en Telde atraería la atención a otra tipo de entidades, más enfocadas en la actividad turística. En este sentido, el concejal recuerda que aprovechó la visita a Fitur el pasado miércoles para reunirse con conocidos touroperadores. El objeto de estos encuentros era aprovechar para diseñar nuevas rutas turísticas para los futuros visitantes, en las que queden bien promocionados los principales recursos gastronómicos, patrimoniales y comerciales.