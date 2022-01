Aurora Saavedra acusa a la alcaldesa de preocuparse más por su imagen que por Telde

La exedil de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Telde, Aurora Saavedra, acusa a la alcaldesa, Carmen Hernández, de estar más preocupada por su imagen que por el futuro de Telde. «He encontrado en Juan Francisco Artiles, un amigo, un excelente compañero y un gestor inmejorable sin tantas fotos en la prensa [...] he tenido mucho apoyo de otras áreas porque no pensamos en cuatro ayuntamientos sino en el objetivo de mejorar la ciudad de Telde y sin tantas fotonoticias», sostiene la exconcejala, quien presentó su dimisión el pasado 10 de enero por no contar con presupuestos ni recursos para poner en marcha los proyectos de su área. En una carta dirigida a la presidenta de su partido y a la ejecutiva local que quiso leer en una reunión del pasado día 17 de enero y no pudo, filtrada este fin de semana, Saavedra también critica que Carmen Hernández no se preocupase por la ciudad durante los dos primeros años de mandato en que no fue alcaldesa. «Si hubieras estado más presente los dos primeros años te hubieras dado cuenta que Telde necesita todos los esfuerzos posibles».

En una extensa misiva, Saavedra expone que durante su paso por el Ayuntamiento tuvo muchos proyectos que quiso poner en marcha pero no pudo por falta de recursos, como el centro de bienestar animal. En el documento explica que durante su paso por el Consistorio sólo encontró obstáculos a su trabajo. «La imagen era de estar abandonada por mi partido [...] yo me he sentido en ocasiones como si no fuera de NC», sostiene. «No se fían de mi y llevo como militante desde 2005», dice, al tiempo que explica que muchos de sus proyectos «han salido gracias a gente de Coalición Canaria compartiendo personal y dinero». Saavedra acusa a Hernández de aconsejarle «callar y no responder a los medios, salir en silencio por la puerta de atrás» y no hablar más de su dimisión o los «otros», en relación a la oposición, llegarían al gobierno y le cerrarían el centro. E incluso señala a la regidora de pedirle que hiciera «la vista gorda» sobre la situación de unas cantinas. «Si algo ocurre en esas cantinas, alguien podría ir a la cárcel». «Si de verdad te importa NC, delega la presidencia del partido, si de verdad te importa mírala y gestiona como haces con todo lo relacionado con las escuelas infantiles y haz partícipe hasta a la oposición». En la carta, la exedil reclama la renovación de la cúpula de su partido a nivel local. «Si de verdad te importa NC, delega la presidencia del partido, si de verdad te importa mírala y gestiona como haces con todo lo relacionado con las escuelas infantiles y haz partícipe hasta a la oposición». Y en esa renovación propone incluso a Paco Santiago como nuevo presidente. «Con una buena política interna de partido igual hoy estaríamos con mayoría absoluta». Saavedra lamenta además a la falta de libertad de expresión en el partido. «Hemos perdido el poder de expresarnos sin represalias internas [...] estamos ante un partido de imagen y no de libre pensamiento». Contactada por este periódico, Saavedra evitó pronunciarse pero lamentó que la carta se haya filtrado. Además, en su misiva explica que busca «autocrítica, humildad, no un ataque».