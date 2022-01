Saavedra acusa al Gobierno local de frenar el centro de bienestar animal

El centro de bienestar animal podría haber estado preparado por lo menos un año antes si desde el Gobierno local no hubieran frenado su tramitación. Así lo cuenta Aurora Saavedra, exedil del Ayuntamiento de Telde, en una carta llena de reproches que dirigió a la alcaldesa, Carmen Hernández, y a su formación, Nueva Canarias.

Hace dos semanas que la activista animalista anunció su renuncia como concejala. Sin embargo, su dimisión aún está dando mucho que hablar. El último episodio se produjo este última fin de semana, cuando este escrito fue filtrado y publicado en varios medios de comunicación de ámbito local. En el texto, Saavedra confiesa los desprecios y ninguneos a los que se vio expuesta estos dos últimos años, en los que ha estado al frente de las áreas de Bienestar Animal; Sanidad; Participación Ciudadana y Sector Agropecuario.

Entre algunas de sus declaraciones asevera que el futuro albergue para perros y gatos podría haber estado preparado mucho antes si Lidia Mejías, que fue responsable de Urbanismo hasta el pasado mes de junio, hubiera preparado el informe de compatibilidad del suelo, un trámite imprescindible para poder poner en marcha el proyecto. «Igual así el proyecto del centro ya estaría licitado y no hubiera tenido que cambiarse de anualidad», asevera la exconcejala, pues recuerda que la primera fase de la obra está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo, con un presupuesto de 500.000 euros.

Asimismo, asegura sin concretar que para redactar el proyecto tuvo que «buscar arquitecto yo misma, en diez días y pleno julio con todo el personal de vacaciones». Saavedra afirma que «aún así conseguimos sacarlo adelante, pero no ha servido de nada porque siguen poniendo trabas pese a haberlo dejado en su mínima expresión para poder acelerar la obra». Pero ni con esas. Asimismo, aunque para ella este era su proyecto estrella, admite que también sufrió numerosos desplantes en sus otras áreas.

«En Sanidad se contagiaron por no disfrutar de la distancia mínima y no poder ejecutar el teletrabajo como otras áreas ya hacían», resaltó. Destacó además en su misiva su gratitud hacia las formaciones que componen el pacto, Coalición Canaria y Más Por Telde. En este sentido, quiso agradecer en específico a Jonay López, que fue concejal de Turismo antes de Héctor Suárez, «porque puso hasta dinero de sus bolsillo para sacar la feria de Gran Canaria Me Gusta». La exconcejala asegura que ambos tuvieron que pagar el alquiler de un espacio para que el municipio de Telde estuviera representado en Infecar.