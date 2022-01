El gobierno acudirá al pleno sin contenidos tras la salida de Saavedra

El Ayuntamiento ha convocado para mañana la primera sesión plenaria ordinaria del año, que se celebrará a pesar de que no están previstos contenidos en la orden del día. La dimisión de Aurora Saavedra ha abierto la puerta a la oposición, que prácticamente dirigirá la sesión mediante sus herramientas de fiscalización. Es decir, con la presentación de sus mociones y las preguntas que acometan durante el turno de ruegos.

Las formaciones opositoras sospechan que la falta de asuntos puedan deberse precisamente a la marcha de la exconcejala, ya que a pesar de que el gobierno continúa en mayoría -13 frente a 12 de la oposición, pues también falta un concejal de Unidas Podemos- no «buscan arriesgarse».

«En la sesión de diciembre se quedaron asuntos sobre la mesa porque trajeron demasiados y ahora no hay ninguno. ¿Qué pasa? ¿Han resuelto todos los contratos pendientes?», expresa con sarcasmo Soledad Hernández, portavoz del Partido Socialista. La concejala hace referencia en su reflexión a los reconocimiento extrajudiciales de crédito, como se denominan a las facturas pendientes por servicios que no cuentan con contrato, que en los últimos cuatro años se han presentado en prácticamente todas las sesiones. Por otro lado, aunque de momento no se haya notificado, cabe la posibilidad de que el Gobierno incluya asuntos de urgencia.

Los partidos adelantan que aprovecharán su tiempo para plantear serias dudas acerca de la renuncia de la exconcejala de Bienestar Animal, que en los últimos días redactó una carta dirigida a la alcaldesa en donde reprochaba ciertas actitudes y formas de gestionar de los últimos dos años. En concreto, el Partido Socialista incidirá en la situación en las que se han quedado las áreas dirigidas hasta el momento por la activista animalista.

«Existe un informe firmado por el jefe de servicios en el que manifiesta que han tenido que coger de forma forzosa las vacaciones, a pesar de que solicitaron atrasarlas para evitar que estos departamentos quedasen fuera de servicio y no se pudiera atender a la ciudadanía», expresa Soledad Hernández, portavoz de la formación de izquierdas. Esta situación se produjo, según las fechas del documento oficial, los días posteriores a la celebración de la rueda de prensa que convocó la mandataria municipal junto con la exedil para aclarar los motivos de su marcha.

Por otro lado, la líder socialista también busca dejar constancia de que durante las comisiones de pleno de la semana pasada no se leyó la dación de cuentas que dejó preparada la exedil, en donde manifestaba todas las actuaciones y trámites que había llevado a cabo desde su entrada en el Consistorio en junio de 2019. «Da a pensar que no quieren que nos enteremos de algunas acciones», expresa Hernández.

Saavedra dimitió oficialmente el viernes de la semana pasada, a través de un pleno extraordinario que el tripartito celebró con la excusa de que debían aprobar cuanto antes el pago de sentencias judiciales. Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca, manifestó tras la sesión que la regidora había convocado esa sesión únicamente para librarse una semana antes de la concejala por temor a que decidiese revocar su acta de denuncia y permanecer en la oposición.

Cabe destacar que este será el primer pleno que se celebrará únicamente con la asistencia de 25 concejales, ya que aún está pendiente la llegada del sustituto de Saavedra, Sergio Pérez, y el nuevo concejal de Unidas Podemos, César Santana. En principio, ambos entrarían en la sesión de febrero.

El PP y el Partido Socialista serán las únicas formaciones que elevarán mociones a esta sesión plenaria. En concreto, la formación de derechas volverá a traer su propuesta de eliminar la limitación temporal en los centros de educación para adultos de Canarias. El documento tuvo que quedarse sobre la mesa en el debate del mes pasado porque se agotó el tiempo máximo establecido, que corresponde a cinco horas. También llevará una segunda moción para solicitar el cese del Ministro de Consumo por sus «ataques a la ganadería y al sector cárnico». El PSOE, por su parte, recuperará la moción sobre la reforma laboral que ya habían presentado en diciembre.