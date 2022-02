Tres sindicatos de la Policía Local piden una investigación al jefe por inacción

Tres sindicatos de la Policía Local de Telde solicitan que el Ayuntamiento abra una investigación contra el jefe accidental del cuerpo por «inacción u omisión». Esto después de que el pasado 13 de febrero de 2022 se enviase un correo por parte de un agente al resto de la plantilla pidiendo a cada uno 100 euros para pagar la indemnización del funcionario condenado por agredir a otro en las dependencias policiales.

Desde el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) califican de «lamentable» que se haya utilizado esa herramienta de trabajo «que es para temas oficiales» para pedir al resto de la plantilla (entre ellos la víctima) que ayuden a pagar la indemnización impuesta al agente condenado. Así lo ha manifestado el representante de esta asociación, Víctor Suárez. «Nos han llamado varios afiliados que están sorprendidos con este asunto», comentó a este periódico, al tiempo que rechazó que se «ponga en duda lo que dice la sentencia. Eso es triste y deja mucho que desear de algunos compañeros».

Por ello, Suárez adelantó que estudiarán todo lo que ha sucedido, a la vez que recordó que hace más de un año ya solicitaron la destitución del jefe accidental de la Policía Local de Telde, Félix Ramos González, «por problemas con los cuadrantes y tratos de favor hacia algunos policías», además de su «falta de transparencia e igualdad» dentro del cuerpo.

Mientras, Salvador Rivero, representante de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), indicó que es «incomprensible» que se haya utilizado esa herramienta de trabajo para poner «en entredicho una sentencia judicial. Esto deja un malestar entre la plantilla». Por ello, ha explicado a LAPROVINCIA / DLP que solicitarán la apertura de un expediente informativo para los dos agentes que participaron en esa misiva y al jefe accidental del cuerpo por «no informar al concejal de Seguridad, Agustín Arencibia, sobre estos hechos». «No podemos permitir que se utilicen estas herramientas para ponerse de parte del agresor», explicó, a la vez que puntualizó que cada policía «puede ponerse de parte de quien quiera pero no utilizar un medio de trabajo para enviar un mensaje que también le llegó al agredido». Lo más grave, a juicio de Rivero, «es que pongan en duda la sentencia, si no les parece ajustada a derecho pueden recurrir. Pero no pueden decir que ellos sí saben lo que pasó». «Usted puede ser amigo del agresor pero no enviarle un comunicado a 82 policías dejando al agresor como la víctima y al afectado como condenado», se quejó, a la vez que añadió que «el 90% de la plantilla está indignada».

Por su parte, Gilberto Díaz, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (Sitca), reconoció que el jefe de la Policía Local de Telde «no puede meterse en la cabeza del agente que envió el correo, pero sí pedirle explicaciones al respecto». Matizó que con esta acción se «polariza a la plantilla». «Es tóxico y perverso porque marcará las relaciones a futuro entre los agentes y debilita también el colectivo», reiteró, al tiempo que expresó que la misiva busca que los funcionarios se posicionen a favor de alguno. «Estás conmigo o en mi contra y eso no lo puede permitir un jefe», apostilló.

UGT, CCOO y Sitca informaron a este periódico que pedirán una investigación contra el jefe accidental de la Policía Local de Telde y de los dos agentes -allegados a este último- ya que uno de ellos envió el correo y el otro figuraba como especie de tesorero para recibir las donaciones.

Armando Martín, que representa a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), añadió que el fallo no es firme, «es recurrible y no se puede decir que él es un condenado». «Entendemos que la sentencia no se ajusta a derecho y que la gente que estuvo ahí y sabe lo que pasó quieren colaborar para pagar la posible condena», aseveró. Sin embargo, reconoció que ese correo «no debió enviarse», aunque reseñó que es una decisión particular de un compañero en la que «no vamos a entrar». Además, expuso que el agresor, según la sentencia, no sabía que se enviaría esa misiva ya que fue otro agente quien quiso ayudarle. «No se puede ahondar más en la herida contra la parte acusada porque se crea un perjuicio a este compañero por una sentencia que es recurrible», insistió, al tiempo que destacó que la defensa del ahora condenado ha recurrido el fallo «porque se han dado por válidas cuestiones que no se han podido demostrar».

El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria impuso, el pasado 7 de febrero de 2022, nueve meses de prisión a un agente de la Policía Local de Telde por un delito de lesiones tras considerar probado que este agredió a uno de sus compañeros en las dependencias de la comisaría. La sentencia le condena también a indemnizar a la víctima con 7.304,60 euros por los daños causados.