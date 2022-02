Telde pide al Cabildo una autorización para la ampliación del hospital de Icot

El Ayuntamiento de Telde ha decidido dirigirse al departamento de Política territorial del Cabildo de Gran Canaria para que se haga cargo de realizar la revisión de la Memoria de Impacto Ambiental del Plan General a fin de dar cobertura urbanística al proyecto de ampliación del Hospital Ciudad de Telde que Icot tiene en la urbanización La Estrella. Esta vía para adaptar el planeamiento fue aprobada ayer en el Pleno por la vía de urgencia, y se justifica, según señaló el concejal de Urbanismo, Héctor Suárez, en que se trata de «un proyecto declarado estratégico por el Gobierno de Canarias que cuenta con informe favorable de la Consejería de Sanidad dado que el cien por cien de las plazas sociosanitarias que oferta este centro son utilizadas por el Ejecutivo autónomo puesto que en el ámbito público no hay suficientes para atender la demanda de atención a los mayores».

El proyecto que ha presentado ICOT conlleva una inversión de 10 millones de euros y contempla la ampliación de la actual oferta de 205 camas y la puesta en marcha una piscina para rehabilitación.

Tanto el portavoz de Ciuca, Juan Antonio Peña, como la del PSOE, Soledad Hernández, cuestionaron la justificación de la urgencia con la que el grupo de gobierno liderado por Carmen Hernández presentó el asunto. Peña insistió en que los propios técnicos municipales han dejado constancia de que “no hay una declaración de interés social”, mientras que Hernández criticó que se vaya a hacer un cambio en el planeamiento para un uso privado que gana edificabilidad sin que el Ayuntamiento reciba cesiones.

Ante esto, el edil de Urbanismo respondió que precisamente ante todas las dudas que tenía el Ayuntaniento es por lo que se dirigen al Cabildo y al Gobierno de Canarias «para que nos dijeran que si este era el procedimiento, y esos técnicos especifican que esta es la fórmula». Héctor Suárez comentó que este proyecto lleva un retraso de tres años pues se presentó en 2019, y esta ordenanza que en otros ayuntamientos se resuelve en seis o nueve meses «en Telde se ha prolongado tres años».

Defendió el responsable de Urbanismo que el Ayuntaniento tiene que poner la herramienta, que es ceder el suelo público para promover estos centros porque aunque no puede constuir hospitales públicos porque no es su competencia, «si que podemos contribuir a que hayan mas plazas en el ámbito sociosanitario, que puedan ser ocupadas por los grancabarios y no se colapsen los hospitales».

También el Pleno acordó remiritir al Gobierno de Canarias que revise la Evaluación Ambiental Estratégica de la revisión del Plan General en el ámbito de Bocabarranco para regular los usos industriales del suelo en esta zona en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El grupo de gobierno dió el visto bueno a varios reconocimientos de créditos para atender gastos de limpieza, lavado de coches municipales, reparación de motocicletas, material para Protección Civil y los gastos de ascensor en Desarrollo Local, entre otros.

Por unanimidad, se aprobó en la misma sesión una declaración institucional por el Día Internacional de las Mujeres que leyó el periodista Paco Luis Quintana.